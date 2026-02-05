Si t’estimes Figueres, compra a Figueres i estalvia 20 euros
Del 6 de febrer al 6 de març, els figuerencs podran beneficiar-se de dos vals de 10 euros per comprar en prop de 140 comerços adherits a la campanya municipal de suport al comerç local
Comprar a Figueres torna a tenir premi. Del 6 de febrer al 6 de març, l’Ajuntament posa en marxa una nova edició de la campanya “Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!”, una iniciativa pensada per dinamitzar el comerç local i incentivar les compres de proximitat amb vals de descompte de fins a 20 euros per persona.
Enguany, la campanya comptarà amb la participació de prop de 140 comerços i establiments de restauració, una trentena més que en l’edició anterior. Els figuerencs majors de 18 anys empadronats a la ciutat podran descarregar dos vals de 10 euros cadascun, que es podran utilitzar en qualsevol establiment adherit amb una despesa mínima de 20 euros.
Els vals es podran obtenir a partir d’aquest divendres, 6 de febrer, a través del web figueres.cat/comprafigueres o presencialment a l’Oficina de Turisme, a la plaça de l’Escorxador. Un cop registrats, hi haurà un termini de 15 dies naturals per fer-los servir.
Després de l’èxit de la campanya anterior, celebrada abans de Nadal, el consistori torna a destinar 125.000 euros a aquesta iniciativa d’ajut al sector comercial, que compta amb la col·laboració de Comerç Figueres i la Cambra de Comerç de Girona. Aquella primera edició va generar una injecció de 346.603 euros al comerç de la ciutat, amb un total de 6.352 compres entre els 110 establiments participants i una despesa mitjana per tiquet de 54,56 euros.
Amb aquesta nova campanya, Figueres reafirma la seva aposta pel comerç local, convidant la ciutadania a comprar a la ciutat, descobrir les botigues de proximitat i contribuir a mantenir viu el teixit econòmic del municipi.