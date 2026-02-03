Política
Masquef marca perfil dins de Junts: el ple de Figueres rebutjarà la regularització extraordinària d'immigrants
Junts per Figueres, amb majoria absoluta al consistori, denuncia que la mesura impulsada pel govern de Pedro Sánchez és un "efecte crida" que "afavoreix noves arribades irregulars"
Junts per Figueres qualifica de "irresponsable" la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez i alerta que pot tenir "greus conseqüències econòmiques i socials per al món local". En un moviment poc habitual en l’àmbit municipal, el ple de Figueres d’aquest dijous aprovarà una moció de rebuig al procés de regularització extraordinària endegat pel govern de l’Estat i denunciarà "l’efecte crida que aquest tipus de regularitzacions massives generen", fet que, segons el text, afavoriria noves arribades irregulars.
En un context social i polític que situa la immigració al centre del debat a Catalunya, amb l’auge d’Aliança Catalana a les enquestes, Junts està modulant el seu discurs cap a posicions més fermes sobre el control immigratori. Un enfocament que Jordi Masquef ja havia defensat tant des de l’oposició com d’ençà que va recuperar l’alcaldia de Figueres en les darreres eleccions municipals.
La moció que es votarà aquest dijous reforça aquest posicionament de Masquef, que en els últims mesos ha trobat ressò en altres alcaldes de Junts. En el text, el grup municipal sosté que Catalunya té unes 200.000 persones en situació administrativa irregular i subratlla que, tot i que "un de cada quatre immigrants que entra a l’Estat espanyol s’estableix a Catalunya", "les decisions es prenen lluny del territori i sense tenir-ne en compte els efectes reals".
El cas de Figueres
El posicionament de Jordi Masquef en matèria d’immigració s’emmarca en una Figueres profundament transformada pel creixement demogràfic i la transformació social dels últims anys. Per això, la moció afirma que la regularització extraordinària "obvia la realitat de municipis ja tensionats com Figueres", que, segons Junts, afronten una pressió migratòria que afecta la qualitat dels serveis públics, la convivència i la cohesió social.
Després de les darreres eleccions municipals, Jordi Masquef és l’alcalde de Junts que governa la ciutat catalana més important per volum de població després de Sant Cugat. Tot i no ser molt actiu en la vida interna del partit de Carles Puigdemont, Masquef també és vicepresident del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava i una de les cares més conegudes del partit a les comarques gironines, juntament amb l’alcalde de Banyoles i president de la Diputació, Miquel Noguer; l’exconsellera i ara regidora a Girona, Gemma Geis; o els parlamentaris, a Madrid i Barcelona, Marta Madrenas i Salvador Vergés.
