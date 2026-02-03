Crisi de Rodalies
Indignació entre els usuaris de Rodalies a Figueres pels retards "insostenibles" provocats per la caiguda del sistema: "Això és el colmo"
Desenes de persones s'han acumulat a l'andana sense saber quan arribaria el seu tren i molts han optat per marxar
Gerard Vilà
Indignació entre els usuaris de Rodalies que han vist com gairebé tots els trens que circulaven aquest dimarts al matí ho feien amb retard, arran de la incidència de primera hora al centre de control d'Adif. Uns retards que, en alguns casos, arribaven a l'hora i mitja i que, en alguns casos calia sumar-hi el preceptiu descans del maquinista. Tot plegat ha portat a qualificar d'"insostenible" la situació, si bé la majoria de passatgers reconeixien que no els sorprenia la nova incidència. Un dels qui ho ha patit és en Kamal Esakal que havia d'anar a Girona i ha vist com el retard que marcava a les pantalles no es corresponia amb el real. "Això és el colmo. Fa una hora que no circulen trens. Ja no sé quina solució ens donaran", lamenta.
L'andana de l'estació de Figueres aquest dimarts era un formiguer de persones mirant les pantalles i visiblement molestes pels retards que acumulaven els combois que havien d'arribar a la capital. "Fa més d'una hora que aquí no circula cap tren", lamentava Kamal Esakal, que finalment ha optat per buscar algú que el porti.
La informació contradictòria de les pantalles desesperava alguns dels usuaris que preguntaven al personal d'Adif i Renfe, sense treure'n l'aigua clara. És el cas d'en Moha, que a l'hora que atenia l'ACN hauria d'haver estat fent un examen de Dret a la Universitat de Girona. "El problema és que va fatal", lamenta.
"La gent està prenent ansiolítics, perquè és una situació que et destrossa els nervis i el pitjor és que la gent veu que hi ha un menyspreu cap als usuaris"
Qui també està molest amb el servei és en Mariano Suárez. De fet, ell va començar a ser usuari de Rodalies fa encara no un mes i perquè va canviar de feina. Va marxar d'Andorra per anar a viure a Sant Miquel de Fluvià.
Té la feina a Figueres i cada dia necessita el tren per desplaçar-s'hi i des del primer dia s'ha vist afectat, amb el que això li ha suposat al seu lloc de treball. "Just he arribat a l'època de retards i els primers dies van ser caòtics", ha lamentat.
Unes incidències que, però, no han sorprès el portaveu de la plataforma Defensem el Tren Empordà, Pep Gou, que assenyala que, malgrat que "funciona de manera deficient", encara "hi ha línies pitjors", que l'R11.
"La gent està prenent ansiolítics, perquè és una situació que et destrossa els nervis i el pitjor és que la gent veu que hi ha un menyspreu cap als usuaris", assenyala.
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- AP-7: una autopista per repensar