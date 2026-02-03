Frau elèctric
Detecten 54 casos de frau elèctric en un dispositiu conjunt al barri del Culubret de Figueres
Un dispositiu policial conjunt amb tècnics Endesa, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra han fet un total de 114 comprovacions al barri del Culubret
Un dispositiu policial conjunt amb tècnics Endesa, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al barri del Culubret de Figueres ha permès detectar aquest 3 de febrer 54 casos de frau elèctric. En total s'han fet 114 comprovacions de subministrament.
Durant les actuacions s’han localitzat domicilis sense comptador connectats directament i de manera irregular a l'escomesa general i cables empalmats directament a l'enllumenat públic o al cablejat aeri. Totes aquestes pràctiques són molt perilloses i poden provocar sobreescalfament o incendis en la línia elèctrica.
Aquestes actuacions formen part d’un conjunt d’operatius periòdics que es duen a terme en zones amb elevada concentració d’irregularitats, com el Culubret, on ja s’han fet diversos controls en col·laboració amb les empreses subministradores per reduir el frau i els talls de llum associats.
