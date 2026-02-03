Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detecten 54 casos de frau elèctric en un dispositiu conjunt al barri del Culubret de Figueres

Un dispositiu policial conjunt amb tècnics Endesa, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra han fet un total de 114 comprovacions al barri del Culubret

Imatges del dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres.

Imatges del dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Un dispositiu policial conjunt amb tècnics Endesa, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al barri del Culubret de Figueres ha permès detectar aquest 3 de febrer 54 casos de frau elèctric. En total s'han fet 114 comprovacions de subministrament.

Durant les actuacions s’han localitzat domicilis sense comptador connectats directament i de manera irregular a l'escomesa general i cables empalmats directament a l'enllumenat públic o al cablejat aeri. Totes aquestes pràctiques són molt perilloses i poden provocar sobreescalfament o incendis en la línia elèctrica.

Notícies relacionades i més

Imatge del dispositiu per detectar connexions fraudulentes.

Imatge del dispositiu per detectar connexions fraudulentes. / Ajuntament de Figueres

Aquestes actuacions formen part d’un conjunt d’operatius periòdics que es duen a terme en zones amb elevada concentració d’irregularitats, com el Culubret, on ja s’han fet diversos controls en col·laboració amb les empreses subministradores per reduir el frau i els talls de llum associats.

