Mobiliari urbà
Figueres comença a instal·lar les noves papereres antivandàliques
Al llarg d'aquest any se n'instal·laran 500 arreu de la ciutat
Les primeres s'han col·locat al carrer Lasauca i a la Pujada del Castell
L’Ajuntament de Figueres ha començat aquest dilluns la instal·lació de 500 noves papereres a tota la ciutat, una actuació que s’estendrà al llarg de tot l’any. La renovació arribarà a tots els barris amb l’objectiu de reforçar la neteja i millorar la imatge dels carrers i del mobiliari urbà.
Els nous models s’han dissenyat per ser més eficients i per reduir problemes vinculats al vandalisme i a l’incivisme, com ara l’ús de la paperera per llençar-hi bosses d’escombraries. També volen minimitzar els efectes de la tramuntana: amb les papereres anteriors, en dies de fort vent sovint es buidava la brossa de la bossa interior. Amb aquesta nova instal·lació, n’hi haurà més i estaran distribuïdes de manera més equilibrada.
Les papereres són de color negre i incorporen l’escut històric de Figueres. Els primers punts on s’han començat a col·locar són la Pujada del Castell i el carrer Lasauca, i en les pròximes setmanes els treballs continuaran per la resta del centre i pels diferents barris.
La regidora de Serveis Urbans i tinent d’alcalde, Carme Martínez, assenyala que "amb les noves papereres unificarem tots els models, millorant la imatge del mobiliari urbà i de l’espai públic". Martínez afegeix que els models s’han consensuat amb les àrees d’Urbanisme i de Serveis Urbans, i amb FISERSA, i que contribuiran a disposar de papereres més eficients i d’un espai públic més net.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà