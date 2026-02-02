Via pública
Clam de veïns i conductors contra el mal estat de l'avinguda de Perpinyà de Figueres: "És com un gran puzle que es desmunta"
La falta de manteniment dels darrers anys afecta de ple l'històric "puzle" de llambordes i la Brigada municipal ha de tapar els forats amb asfalt
"No hi ha dia que no aparegui un clot, és com un gran puzle que es desmunta". Amb aquesta frase resumeix Maria Rodríguez la realitat del paviment de llambordes de l’avinguda de Perpinyà de Figueres. Després d’anys de no haver-hi actuat de manera ferma, la brigada de l’àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament hi ha d’actuar sovint per a tapar els forats que es produeixen en aquest vial clau de la mobilitat figuerenca. Encara que fa anys que la seva funció com a Carretera General va desaparèixer, encara avui l’antic carrer de la Jonquera fa de gran distribuïdor de vehicles entre l’est, l’oest i el nord de la ciutat. I també és el punt de pas obligat dels autobusos turístics i bona part del transport públic urbà i interurbà.
L’actual equip de Govern és conscient d’aquesta situació, i per això hi actua provisionalment, segons van reconèixer recentment l’alcalde Jordi Masquef i la regidora de Serveis Urbans Carme Martínez. En el pressupost per aquest 2026 ja ha inclòs una partida destinada a la redacció del projecte de millora de l’avinguda de Perpinyà, però la situació s’ha agreujat aquests darrers temps amb l’aparició d’esvorancs que posen en perill automobilistes, ciclistes i motoristes. Aquests darrers encara ho tenen pitjor, ja que a causa de les darreres pluges els clots queden amagats per l’aigua i són impossibles de detectar.
El tram més afectat
El tram més afectat per aquesta degradació és el comprès entre la cruïlla del carrer Montgó i la part posterior del Motel Empordà. Figueres paga ara les conseqüències de no haver estat més rigorosa en el control de l’obertura de rases i la reposició posterior de les llambordes, un fet que es fa evident en molts punts d’aquest traçat.
A més, des de fa tres mandats hi ha pendent la protecció d’una part d’aquesta calçada històrica, el camí de l’exili per on van passar milers de republicans el 1939, a proposta de la Comissió Municipal del Nomenclàtor.
