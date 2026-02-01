Habitatge nou
Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
A l’espera de l’execució dels projectes públics impulsats per la Generalitat, dues empreses han començat a posar tancaments de pròximes construccions
SB Immobiliària construirà complex format per dos edificis plurifamiliars aïllats, amb un total de 70 habitatges, amb piscina i jardí interior comunitari
Amb pocs dies de diferència, els veïns del Parc de les Aigües de Figueres han pogut veure moviment a les parcel·les buides dels carrers urbanitzats. La primera acció ha estat la col·locació de tanques per a delimitar-les. Una d’elles està situada a la cruïlla del carrer Espolla i el carrer Verdera. Un rètol anuncia la seva venda des de fa temps. L’altre cas encara és més evident, ja que es tracta de la nova promoció d’habitatges privats que hi haurà entre el carrer Rec Arnau, el carrer Salines i l’avinguda de Perpinyà. La setmana passada, uns operaris van començar a posar-hi un tancament metàl·lic que a evitar l’accés de persones alienes a la propietat, la instal·lació s'ha acabat aquest dissabte.
Aquest projecte, pendent des de feia temps, es va desencallar el mes d’abril de l’any passat quan, l’Ajuntament de Figueres va concedir a l’empresa Subirats Berenguer Immobiliària S.L. una llicència municipal d’obra major per a la construcció de dos edificis plurifamiliars situats en aquest, en un dels laterals del Parc de les Aigües.
Plurifamiliars amb piscina
El projecte aprovat afecta les parcel·les 5 i 15 del Pla parcial de l’avinguda Costa Brava. Segons la documentació tramitada, la promoció consisteix en la construcció d’un complex immobiliari format per dos edificis plurifamiliars aïllats, amb un total de 70 habitatges, amb piscina i jardí interior comunitari, un aparcament comunitari sota-rasant i locals comercials als baixos.
Amb un mur de les hortes
Es tracta de dues parcel·les confrontades situades en una mateixa illa i separades per un antic mur de pedra, on abans hi havia hagut hortes i una empresa serradora, que es manté substancialment a l’interior del jardí de les noves construccions. El projecte especifica que "el tractament de les dues parcel·les amb un projecte unitari permet d’acord amb el planejament l’ajust de diverses determinacions. El projecte conjunt permet fer un soterrani comú als dos blocs amb una entrada unificada pel carrer de Les Salines en l’extrem de cota més favorable i menor incidència amb l’espai públic i la mobilitat". La superfície total de 2.427,50 m² permet un aparcament comú amb 71 places per a cotxes, reserva de places per a vehicles de dues rodes, 27 trasters i depuradora. En la cantonada de l’avinguda de Perpinyà amb l’avinguda Costa Brava es generarà un espai ampli de placeta on se situa l’accés principal unificat a través dels jardins interiors.
El primer edifici serà de planta baixa més tres plantes pis, enfront del carrer de Les Salines. Tindrà un total de 34 habitatges (4 en planta baixa, 10 en cadascuna de les plantes pis) distribuïts en dues escales. Part de la planta baixa es destina a locals, i dos garatges vinculats a habitatges de la planta baixa.
L’altre edifici és de planta baixa més quatre plantes pis, enfront de l’avinguda de Perpinyà, 6. Conté un total de 36 habitatges (4 en planta baixa, 8 en cadascuna de les plantes pis) distribuïts en dues escales. Part de la planta baixa també es destina a locals. El projecte constructiu té un pressupost estimat de 6.727.232 euros. El termini per executar les obres era d’un any per iniciar-les des de l’obtenció de la llicència l’abril passat i de tres anys per acabar-les.
L'evolució del Parc de les Aigües
Fins ara, en el Parc de les Aigües només s’havien construït dos blocs d’habitatges de protecció oficial, executats l’any 2000 per l’empresa Abesa en els terrenys on hi havia hagut l’antiga factoria de La lactaria española, coneguda popularment com a RAM.
Les promocions públiques, en canvi, van més lentes. El mes de setembre de 2024, l’Ajuntament ja va concedir la llicència municipal d’obra major a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), per a la construcció de dos edificis al carrer Sant Climent Sescebes, cantonada amb l’avinguda Costa Brava. Aquesta promoció pública està destinada a la construcció d’habitatges de lloguer assequible, amb 4 plantes. La promoció serà en règim d’habitatge de protecció (HPO). La Generalitat, però, va haver de demanar una pròrroga de la llicència perquè les obres no haurien començat quan aquesta caducava.
