Incendi al Mas de Sant Pau de la Calçada: dos joves ferits lleus
Quatre dotacions de Bombers s’hi han desplaçat a les 3.30 h i el foc ha afectat diverses habitacions
Figueres
Un incendi al Mas de Sant Pau de la Calçada ha deixat dos joves ferits lleus després que el foc afectés diverses habitacions de l’immoble, segons informen fonts municipals.
Els Bombers han activat un dispositiu amb quatre dotacions, que s’han desplaçat fins al lloc dels fets a les 3.30 h. L’origen de l’incendi hauria estat en una xemeneia, d’on s’hauria iniciat el foc abans d’estendre’s a diferents estances.
Quatre dotacions mobilitzades de matinada
L’actuació ha permès treballar en l’extinció i el control de l’incendi, que ha provocat afectacions a l’interior de l’edifici. Els dos joves han resultat ferits lleus arran de l’episodi.
