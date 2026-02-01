Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles

Una motocicleta constava com a sostreta i una altra tenia el bastidor manipulat

Algunes de les motos intervingudes en el dispositiu

Algunes de les motos intervingudes en el dispositiu / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han dut a terme un dispositiu policial conjunt als barris del Culubret i Sant Joan amb l’objectiu de controlar la conducció temerària de motocicletes i detectar altres infraccions de circulació.

El resultat de l’actuació s’ha saldat amb la retirada de quatre motocicletes de motocross, que han estat traslladades al dipòsit municipal. Segons les dades facilitades, una d’aquestes motos constava com a sostreta, una altra presentava el número de bastidor manipulat i les dues restants han quedat a l’espera de comprovacions sobre la seva procedència.

A més, durant el mateix operatiu s’han denunciat 44 vehicles per infraccions d’estacionament, principalment per aparcar sobre les voreres i en llocs no permesos.

Notícies relacionades

Control de motos i seguretat viària als barris

Amb aquest dispositiu, la policia reforça les accions de seguretat viària i de control del compliment de la normativa en punts on s’han detectat conductes de risc, especialment relacionades amb l’ús de motocicletes de motocross i l’estacionament indegut que dificulta el pas de vianants.

TEMES

