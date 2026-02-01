Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
Una motocicleta constava com a sostreta i una altra tenia el bastidor manipulat
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han dut a terme un dispositiu policial conjunt als barris del Culubret i Sant Joan amb l’objectiu de controlar la conducció temerària de motocicletes i detectar altres infraccions de circulació.
El resultat de l’actuació s’ha saldat amb la retirada de quatre motocicletes de motocross, que han estat traslladades al dipòsit municipal. Segons les dades facilitades, una d’aquestes motos constava com a sostreta, una altra presentava el número de bastidor manipulat i les dues restants han quedat a l’espera de comprovacions sobre la seva procedència.
A més, durant el mateix operatiu s’han denunciat 44 vehicles per infraccions d’estacionament, principalment per aparcar sobre les voreres i en llocs no permesos.
Control de motos i seguretat viària als barris
Amb aquest dispositiu, la policia reforça les accions de seguretat viària i de control del compliment de la normativa en punts on s’han detectat conductes de risc, especialment relacionades amb l’ús de motocicletes de motocross i l’estacionament indegut que dificulta el pas de vianants.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
- El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- Figueres produeix melmelada autòctona amb els tarongers del barri de la Presó
- Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà
- Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi