Iniciativa municipal
Figueres produeix melmelada autòctona amb els tarongers del barri de la Presó
S'ha elaborat des de l'Escola d'Hostaleria de l'Olivar Gran amb l'ajut dels treballadors del SOC de Verd Urbà
La fruita procedeix dels arbres ornamentals de la via pública per a evitar la seva caiguda
Figueres ja té un nou producte autòcton: la melmelada de taronges amargues. La primera producció s'ha acabat d'envasar aquest mes de febrer. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Figueres ha resolt un problema i ha generat beneficis formatius i laborals, ja que les taronges procedeixen dels arbres ornamentals del carrer Torres i Bages, al barri de la Presó vella. La seva caiguda a terra generava problemes cada any. La collita d'aquesta fruita ha anat a càrrec dels treballadors del SOC del Verd Urbà i l'elaboració de la melmelada ha estat feta pels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Olivar Gran.
Impuls municipal
Aquest projecte ha estat impulsat per les àrees de Serveis Urbans i Medi Ambient de les regidores Carme Martínez i Núria Bartrolich, amb la complicitat de l'Institut i dels treballadors municipals. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta primera anyada de melmelada de taronges amargues de Figueres es repartirà entre els veïns del barri de la Presó.
A la ciutat hi ha altres carrers i places amb arbres fruiters, destaquen una dotzena de figueres en espais públics i diversos tarongers al carrer González de Soto.
