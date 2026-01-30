Transport
Recullen més de 1.100 signatures en dues setmanes per evitar el trasllat de l’estació de Figueres
La plataforma Defensem el Tren intensifica la campanya en contra i fa una crida a mobilitzar-se
La plataforma Defensem el Tren de l’Empordà, amb la col·laboració d’IAEDEN-Salvem l’Empordà i altres col·lectius veïnals de la comarca, ha intensificat les accions contra el projecte de trasllat de l’estació de tren del centre de Figueres. En menys de dues setmanes s'han recollit 1.100 signatures i es fa una crida a mobilitzar-se. El moviment s’ha sumat a la manifestació del pròxim 7 de febrer a Barcelona, sota el lema “Sense trens no hi ha futur”, convocada per plataformes d’usuàries del ferrocarril d’arreu de Catalunya.
El Cercle Sport Figuerenc va acollir dimecres la xerrada “Bases per a un pla ferroviari per a Catalunya i un despropòsit: treure l'estació del centre de Figueres”, amb la participació dels arquitectes Manel Larrosa i Xavier Ludevid. La sessió va servir per posar sobre la taula un conjunt de propostes treballades al llarg de més de vint anys per construir una xarxa ferroviària capaç d’estructurar i reequilibrar el territori català a partir de la millora de les infraestructures existents.
Des de la plataforma organitzadora van destacar que, tot i no compartir necessàriament totes les propostes dels ponents, les seves aportacions representen “una contribució importantíssima al debat”. Tant Larrosa com Ludevid van coincidir a criticar el trasllat de l’estació de Figueres a Vilafant, una opció que consideren cara, complexa i perjudicial per a la mobilitat local i comarcal, segons ha informat la plataforma.
En la seva intervenció, Xavier Ludevid, gerent d’urbanisme de Figueres entre el 2008 i el 2015, va recordar els tres estudis realitzats durant aquell període, que conclouen que l’opció del soterrament en trinxera permetria mantenir la centralitat de l’estació amb un cost inferior i sense impactes territorials, en contraposició al projecte de trasllat. Aquesta alternativa és la que Defensem el Tren de l’Empordà ha defensat històricament.
Accions legals
Paral·lelament a la mobilització social, la plataforma ha presentat una queixa davant el Defensor del Poble de l’Estat espanyol, un pas previ necessari per poder interposar una denúncia davant la Unió Europea, com ja es va fer l’any 2007. En aquest tràmit, denuncien presumptes infraccions de directives europees i de la legislació espanyola en la tramitació del projecte des del 2006 fins a l’actualitat.
Entre altres qüestions, assenyalen la manca d’un estudi d’alternatives raonables —com el soterrament de les vies mantenint l’estació al centre— i l’incompliment de la normativa vigent en matèria de mobilitat i protecció del medi ambient.
“Sense trens, no hi ha futur”
Defensem el Tren de l’Empordà considera que l’actual situació del sistema ferroviari, agreujada els darrers dies, és el resultat de molts anys de retallades, manca d’inversió i una gestió deficient per part de Renfe, Adif i les administracions implicades. En aquest sentit, alerten que “només una pressió organitzada, contundent i continuada” pot forçar un acord polític per impulsar les inversions necessàries a llarg termini.
La plataforma fa una crida explícita a la participació en la manifestació del dissabte 7 de febrer, a les 17 h, a Barcelona, i defensa la necessitat que els usuaris del ferrocarril s’organitzin per mantenir la pressió social.
Mentrestant, el col·lectiu continua la recollida de signatures per defensar l’estació de Figueres al centre de la ciutat, una campanya que ja ha superat les 1.100 adhesions en menys de dues setmanes.
