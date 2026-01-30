Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aniol Blavi ronyóHabitatges nousKamikaze de la JonqueraRobatori AP-7 GarrigàsPla de barris Roses
instagramlinkedin

Polèmica

El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la "destrucció parcial" d'un mural que homenatja les dones grans empoderades

El col·lectiu considera que aquest fet constitueix "una agressió simbòlica i una forma de violència cultural envers la gent gran"

El mural, abans i després.

El mural, abans i després. / Consell de la Gent Gran de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

El Consell de la Gent Gran de Figueres ha denunciat la "destrucció parcial" del mural situat en una façana de l'Institut Alexandre Deulofeu, una obra de Marina Capdevila creada amb l'objectiu de "visibilitzar i dignificar les dones grans empoderades". El col·lectiu considera que aquest fet constitueix "una agressió simbòlica i una forma de violència cultural envers la gent gran, especialment cap a les dones".

Segons expliquen en un comunicat, la intervenció —que ha consistit a pintar-ne una part amb pintura verda— ha estat rebuda com "un acte de menyspreu cap al col·lectiu de la gent gran" i com "la destrossa d'una obra d'art amb un clar valor cultural, social i educatiu". "El mural no era una simple decoració, sinó una expressió artística amb un missatge potent de reconeixement, memòria i dignitat cap a un col·lectiu històricament invisibilitzat", reblen.

Creat el novembre de 2024, el mural va néixer d'un treball col·laboratiu i en xarxa, "amb moltes entitats implicades a través de la Taula Comarcal de Drets i el Consell de la Gent Gran, per visibilitzar l'envelliment divers". "Construir-ho ha costat molt; destruir-ho ha estat fàcil", lamenten.

"Quin exemple s'està donant a l'alumnat?"

A més, consideren un greuge que els fets hagin ocorregut en un centre educatiu, "un espai que hauria de promoure el pensament crític, el respecte cultural i la convivència intergeneracional". "Quin exemple s'està donant a l'alumnat quan es destrueix una obra d'art amb valor social?", es pregunten.

Per tot això, des del Consell de la Gent Gran de Figueres reclamen responsabilitats institucionals, exigeixen la reconstrucció íntegra del mural i el compromís que cap obra artística amb valor social torni a ser alterada. "No es pot permetre esborrar l'art ni invisibilitzar la gent gran. Reconstruir el mural és una qüestió de respecte, de memòria i de dignitat col·lectiva".

El mural, parcialment pintat, està inspirat en Figueres i en Salvador Dalí, i hi apareixen quatre dones esculpint l'obra del Telèfon llagosta.

Notícies relacionades i més

La creació del mural va ser impulsada per la Taula comarcal pels drets de les persones grans de l'Alt Empordà, liderada per l'Ajuntament de Figueres, la Fundació Salut Empordà i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents