Nit del Comerç 2026
La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona l'Hotel Duran, la Fundació Gala-Dalí i el Forn la Barceloneta
També s'ha distingit Betes i Fils, la Xarcuteria Formatgeria Chafoca, Lluïsa Cortés i Sebastià Cruz
Gestoria Sayó, Fisioteràpia Núria Frigola, Tele Eras, Mobles La Fàbrica, Carnisseria Lladó, Estanc Sant Jordi, Can Monturiol i el restaurant La Pansa han estat els establiments amb aniversaris destacats
Amb la voluntat de reconèixer els establiments, persones o entitats que "dinamitzen els espais comercials de la ciutat i impulsen noves propostes per respondre a les demandes actuals", Figueres ha celebrat aquest dijous al vespre la tercera edició de la Nit del Comerç. La vetllada, celebrada al Cercle Sport Figuerenc, enguany ha atorgat set premis i ha reconegut també la trajectòria de negocis amb 25, 50 i 100 anys d’història.
Un dels guardons més especials de la Nit del Comerç, el Premi al Comerç Emblemàtic, ha estat per Duran Hotel i Restaurant, establiment que el jurat ha definit com "un símbol de l’hoteleria i la gastronomia figuerenca". El seu mèrit, afirmen, és "haver preservat un llegat familiar que ha sabut evolucionar sense perdre l’essència, convertint-se en un referent emblemàtic de la ciutat".
Pel que fa al Premi Comerç de l’Any, enguany ha estat pel Forn la Barceloneta, que, amb més de 140 anys d'història, és "un exemple de comerç que uneix passat i present i que projecta la qualitat local més enllà del territori", segons ha destacat el jurat.
Durant la vetllada també s'ha entregat el Premi a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del comerç de la ciutat. En aquest cas ha estat per la Fundació Gala-Salvador Dalí, entitat que, en paraules del jurat, "ha situat la ciutat al mapa cultural mundial, generant un impacte econòmic i turístic que beneficia directament el comerç local".
Reconeixement al comerç als barris i als mercats
La Nit del Comerç ha volgut també posar en valor el teixit comercial dels barris i dels mercats. D'aquesta manera, el Premi al Comerç de Barri ha estat per la botiga Betes i Fils. Situada al carrer Compositor Baró, l'establiment ha rebut el guardó per "l’atenció personalitzada i el paper social que exerceix com a comerç de barri viu, fomentant la creativitat i el vincle comunitari".
Pel que fa al Premi als Mercats de Figueres, el guardó ha recaigut a Xarcuteria Formatgeria Chafoca, ubicada a la plaça de Catalunya i també al carrer de la Muralla, número 1. En aquest cas, el jurat ha destacat que aquest negoci és "un pilar dels mercats figuerencs" i un exemple de "continuïtat familiar, producte de proximitat i tradició comercial".
Sense deixar de banda els mercats, la tercera Nit del Comerç ha lliurat, a proposta de l’Ajuntament de Figueres, dos reconeixements més a dos representants municipals que acumulen més de quaranta anys de trajectòria als serveis dels mercats figuerencs. Per una banda, s'ha guardonat Lluïsa Cortés per la seva trajectòria de 44 anys com a administrativa a l’Àrea de Mercats, "amb una dedicació constant, rigor i compromís al servei de la ciutat". I, per l'altra, s'ha distingit Sebastià Cruz, que fa 43 anys que treballa com a zelador de mercats, "essent una peça clau en el bon funcionament del dia a dia dels mercats municipals", segons ha destacat el jurat.
Aniversaris rodons
Abans de l’entrega dels premis de la Nit del Comerç, s'ha atorgat diplomes als comerços que celebren aniversaris rodons de la seva activitat. En aquest sentit, han rebut el reconeixement la Gestoria Sayó i la Fisioteràpia Núria Frigola, que compleixen 25 anys; Tele Eras, amb 45 anys de trajectòria; Mobles La Fàbrica i la Carnisseria Lladó, que arriben als 50 anys; l’Estanc Sant Jordi, que celebra 60 anys; Can Monturiol, amb 80 anys d’història, i el Restaurant La Pansa, que commemora 100 anys d’activitat continuada.
La IA i el comerç local
La tercera Nit del Comerç de Figueres, presentada pel periodista Carles Pujol, s'ha iniciat amb una ponència de Karina Gibert i Oliveras, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. En la seva intervenció, la figuerenca ha analitzat com la intel·ligència artificial pot esdevenir una aliada per al comerç de proximitat, oferint noves eines per millorar la competitivitat, la gestió i la relació amb la clientela en un context de transformació econòmica i social. Arrelada al món del comerç local, ja que prové d’una família de comerciants figuerencs, Gibert ha combinat aquesta mirada propera amb la seva expertesa acadèmica per explicar com la tecnologia pot posar-se al servei de les persones i dels negocis del territori.
La gala de la Nit del Comerç de Figueres ha comptat també amb el parlament de l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, que ha mostrat un cop més el compromís de l'Ajuntament amb el comerç figuerenc i el seu impuls.
La Nit del Comerç ha estat organitzada per Comerç Figueres Associació i l’EMPORDÀ, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres.
