Dijous 29 de gener

Figueres celebra avui la tercera edició de la Nit del Comerç

L’acte tindrà lloc a les 20.30 hores al Cercle Sport Figuerenc, amb les entrades ja exhaurides

La vetllada comptarà amb la ponència principal de Karina Gibert, experta en intel·ligència artificial

Imatge de grup de la darrera edició de la Nit del Comerç de Figueres.

Imatge de grup de la darrera edició de la Nit del Comerç de Figueres. / Josep Ribas

Redacció

Redacció

Figueres

La Nit del Comerç de Figueres celebra aquest dijous 29 de gener la seva tercera edició. El lliurament dels premis tindrà lloc al Cercle Sport Figuerenc, a les 20.30 hores, en una vetllada que tornarà a situar el comerç de proximitat al centre del debat econòmic i social de la ciutat. Les entrades per a l’esdeveniment, per al qual calia reserva prèvia, ja estan exhaurides.

L’acte tindrà com a ponent principal Karina Gibert i Oliveras, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, que oferirà la conferència central. En la seva intervenció, Gibert analitzarà el paper de la intel·ligència artificial com a eina estratègica per al comerç local.

Els premis d’aquesta edició posaran en valor la diversitat i la vitalitat del sector, amb reconeixements a la innovació, la preservació del patrimoni comercial, la dinamització dels barris i la trajectòria de negocis amb 25, 50 i 100 anys d’història. La Nit del Comerç està organitzada per Comerç Figueres Associació i l’EMPORDÀ, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres.

