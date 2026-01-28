Crisi ferroviària
El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"
Entre Girona i la capital alt-empordanesa hi ha trens, però no segueixen ni l'horari ni la freqüència habitual
Maria Garcia
El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de l'estació de Figueres. La via fins a Portbou està tallada i s'ha de fer el trajecte en autocar. En direcció Girona circulen trens, però no segueixen ni l'horari ni la freqüència habitual. Per això, Renfe continua oferint també autocars.
Alguns passatgers com en Pau Domènech lamenten que per anar a Riudellots de la Selva trigues més de dues hores i mitja, perquè el bus s'atura en les mateixes parades que el tren: "Això no és normal, ja fa dues setmanes que no podem anar cada dia a treballar". També una altra viatgera, la Clara Llosa, que és estudiant, critica que no hi ha horaris ni de bus ni de trens: "És la setmana d'exàmens i estic arribant tard a tot arreu".
El servei de Renfe des de l'estació de Figueres continua amb incidències. En direcció a Portbou la via està tallada i s'ha de fer el trajecte amb el servei de bus. En direcció sud, s'ofereixen autocars fins a Girona i Caldes de Malavella, que s'aturen en les mateixes parades que el tren. I, malgrat que el servei ferroviari torna a funcionar, els combois no segueixen ni l'horari ni la freqüència habituals. Això provoca que els usuaris no sàpiguen a quina hora podran marxar ni quan podran tornar.
A més, si es vol anar a Barcelona, el trajecte entre la capital gironina i Caldes de Malavella s'ha de fer en autobús, perquè aquest tram de via també està inoperatiu.
"Hi ha un tren cada no sé quan i tampoc et diuen quan. Estaria bé que si posen mesures alternatives almenys et diguin els horaris o que anunciïn millor les coses", ha demanat un dels passatgers de Figueres, en Pau Domènech. Ell viu a la capital alt-empordanesa i treballa a Riudellots de la Selva. Generalment, agafa el Rodalies i triga uns 50 minuts. Ara, però, amb els serveis alternatius, el trajecte supera les dues hores i mitja.
"No em surt a compte agafar el bus, aquests dies vaig parlant amb els caps i em diuen que faci teletreball, però això no és normal, ja fa dues setmanes que ara hi puc anar, ara no", ha exposat. Per a Domènech, el problema de l'estat de Rodalies és la manca d'inversions. "No és la gestió que fan ara, sinó la que han fet aquests últims anys que no han mantingut bé les instal·lacions. Ara ha fet un 'boom' perquè estan sortint tots aquests anys que no ho han fet bé".
"No tenen vergonya"
Un altre passatger de l'estació de Figueres, Joan Andreu, ha criticat el paper dels maquinistes durant la crisi de Rodalies. "És gent que en la vida s'havien preocupat del servei públic. Hem fet moltes vagues generals reclamant un millor servei públic i els maquinistes no havien sortit mai. I, de cop i volta, surten ara. I han perjudicat els més dèbils", ha subratllat.
Andreu és veí de Llançà i viatja amb el seu gos. Ha d'anar a Barcelona, però no sap ni com ni quan hi arribarà. "M'han dit que a Figueres hi havia trens, però he arribat i m'han dit que haig d'agafar l'autobús. Ja veurem si ens porta fins a Girona o si continua fins a Caldes. La cosa és complicada, i la qüestió és que no són dos o tres dies, és que és continu. No tenen vergonya", ha recalcat.
També una altra usuària, la Clara Llosa, està "farta" de no saber si podrà arribar a la Universitat de Girona (UdG), on estudia. "Amb el tren trigava mitja hora, ara amb el bus, una hora. I m'he d'esperar com mitja hora perquè no se sap quan sortirà. I justament és la setmana d'exàmens i estic arribant tard a tot arreu", ha lamentat.
