Els efectes de la pluja
Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges
Les Basses estan situades a la zona dels Arcs del Castell, entre la carretera de Llers i el centre penitenciari Puig de les Basses
La pluja de les darreres setmanes ha fet que Basses del Terrisser de Figueres es trobin en plena forma. Les Basses estan situades en el sector nord-oest del terme municipal figuerenc, a la zona dels Arcs del Castell, entre la carretera de Llers i el centre penitenciari que porta el nom d'aquest punt geogràfic.
Les Basses del Terrisser tenen una llarga història al seu darrere, vinculada a la indústria local dels terrissaires figuerencs, uns professionals que aprofitaven aquests terrenys per a extreure un fang de textura especial que permetia elaborar peces d’ús domèstic i decoratiu molt apreciades arreu del país.
La presó del Puig de les Basses es va inaugurar el juny de 2014. Sis anys abans, la Generalitat va incloure aquest espai en el catàleg de zones humides de Catalunya. Una bona part dels terrenys eren de propietat privada, però l’Incasòl se’n va quedar una part que encara està sota els seus dominis.
L’any 2018, l’Ajuntament de Figueres, esperonat per l’àrea de Medi Ambient que gestionava el regidor Francesc Cruanyes, va adquirir la part privada de les Basses. En el mandat anterior, es va redactar i tirar endavant el projecte de restauració d’aquest espai des de la Regidoria de Sostenibilitat que dirigia Ester Marcos amb Xavier Turró com a tècnic de l’àrea. La intervenció que es va executar tenia un pressupost de 47.023 euros, amb una important aportació de fons europeus procedents de la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat (31,239 euros).
El projecte de restauració d’aquest espai d’1,22 hectàrees va ser redactat per l’empresa Phragmites i va executar Drim Nature Engineering.
Abocador a cel obert
Durant anys, sobretot quan va desaparèixer l’activitat dels terrissaires, l’entorn de les Basses va convertir-se en un abocador a cel obert. Una situació que es va agreujar amb l’expansió del conreu il·legal de marihuana, la qual cosa va afectar de ple els terrenys pròxims a la carretera de Llers, amb l’aparició continuada de bosses amb restes de plantacions. Un fet que encara es dona en aquest tram. Per a evitar-ho, l’accés està limitat amb una tanca i un cadenat, la primera de les quals pertany a un camí de servei de la presó. Diversos interns van participar en la restauració de l’espai.
