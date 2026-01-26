Comerç
El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials
Seria una “eina per intervenir en el mercat immobiliari comercial i facilitar l’accés a lloguers assequibles”
El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Figueres ha presentat al govern municipal un conjunt de propostes orientades a la reactivació del comerç local. El document, registrat mitjançant instància el passat 12 de gener, planteja diverses mesures en matèria de fiscalitat, gestió de locals comercials i regeneració urbana.
Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d’una Operadora Pública de Locals (OPL), concebuda com una eina per intervenir en el mercat immobiliari comercial i facilitar l’accés a lloguers assequibles, especialment en zones degradades o de segona línia comercial. Segons el PSC, l’objectiu és reduir l’impacte de l’especulació i afavorir la implantació de nous negocis.
El pla també contempla la possible implantació d’una taxa sobre grans operadors de comerç electrònic, anomenada “Taxa E-Commerce”, sempre que el marc jurídic ho permeti. Els recursos obtinguts es destinarien, segons la proposta, a finançar accions de modernització del comerç de proximitat.
Una altra de les mesures incloses és l’aplicació de la “Taxa Zero” per a nous autònoms durant el primer any d’activitat, amb la voluntat d’incentivar l’obertura de nous establiments. A més, el document planteja la creació d’Àrees de Regeneració Urbana (ARU), que permetrien actuar sobre locals en mal estat mitjançant obres de manteniment o rehabilitació, amb possibilitat de repercutir el cost als propietaris.
En els casos d’abandonament prolongat de locals comercials, el PSC proposa estudiar mecanismes que permetin forçar-ne el lloguer, dins del marc legal vigent.
