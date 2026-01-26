Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlbera energia solarDiscriminació lingüistica FigueresKamikaza la Jonquera
instagramlinkedin

Comerç

El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials

Seria una “eina per intervenir en el mercat immobiliari comercial i facilitar l’accés a lloguers assequibles”

El local que ocupava el Zara a Figueres.

El local que ocupava el Zara a Figueres. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Figueres ha presentat al govern municipal un conjunt de propostes orientades a la reactivació del comerç local. El document, registrat mitjançant instància el passat 12 de gener, planteja diverses mesures en matèria de fiscalitat, gestió de locals comercials i regeneració urbana.

Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d’una Operadora Pública de Locals (OPL), concebuda com una eina per intervenir en el mercat immobiliari comercial i facilitar l’accés a lloguers assequibles, especialment en zones degradades o de segona línia comercial. Segons el PSC, l’objectiu és reduir l’impacte de l’especulació i afavorir la implantació de nous negocis.

El pla també contempla la possible implantació d’una taxa sobre grans operadors de comerç electrònic, anomenada “Taxa E-Commerce”, sempre que el marc jurídic ho permeti. Els recursos obtinguts es destinarien, segons la proposta, a finançar accions de modernització del comerç de proximitat.

Una altra de les mesures incloses és l’aplicació de la “Taxa Zero” per a nous autònoms durant el primer any d’activitat, amb la voluntat d’incentivar l’obertura de nous establiments. A més, el document planteja la creació d’Àrees de Regeneració Urbana (ARU), que permetrien actuar sobre locals en mal estat mitjançant obres de manteniment o rehabilitació, amb possibilitat de repercutir el cost als propietaris.

Notícies relacionades

En els casos d’abandonament prolongat de locals comercials, el PSC proposa estudiar mecanismes que permetin forçar-ne el lloguer, dins del marc legal vigent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
  2. Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
  3. El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
  4. S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
  5. Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
  6. El Govern va demanar a Adif que comuniqués per carta que les vies eren segures per pressionar Renfe i evitar el col·lapse
  7. Els millors plans pel cap de setmana del 24 i 25 de gener a l'Alt Empordà
  8. Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial

El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials

El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials

Un projecte audiovisual dona veu als episodis silenciats del Castell de Sant Ferran de Figueres

Un projecte audiovisual dona veu als episodis silenciats del Castell de Sant Ferran de Figueres

L’educació ambiental, clau per construir una cultura de la sostenibilitat

L’educació ambiental, clau per construir una cultura de la sostenibilitat

El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams

El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams

Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté la de fort vent

Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté la de fort vent

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

Adif mobilitza "tots els recursos" per actuar en cinc punts de la xarxa gironina de Rodalies

Adif mobilitza "tots els recursos" per actuar en cinc punts de la xarxa gironina de Rodalies

El sacerdot jesuïta Peris, abusador confés de nens catalans i bolivians, no serà jutjat

El sacerdot jesuïta Peris, abusador confés de nens catalans i bolivians, no serà jutjat
Tracking Pixel Contents