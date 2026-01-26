Jutjats
Figueres guanyarà un jutge el 2026 amb el nou repartiment de places judicials a Girona
La demarcació sumarà 12 places noves, amb 10 destinades a reforçar els tribunals d’instància i l’Audiència de Girona
El Govern espanyol crearà 12 places de jutge el 2026 a la província de Girona, una de les quals serà per a Figueres. La majoria (10) es destinaran a reforçar els tribunals d’instància i l’Audiència de Girona.
A tot l’Estat, es preveu la creació de 500 places judicials, de les quals 91 corresponen a Catalunya. Segons informa el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, la distribució s’ha fet d’acord amb criteris objectius com la litigiositat i la població de cada comunitat autònoma, i tenint en compte els informes de càrrega de treball del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), així com les propostes de les comunitats amb la competència transferida i dels tribunals superiors de justícia.
D’acord amb aquests criteris, els territoris que rebran més places noves són Andalusia, Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana. Un Reial decret en tramitació fixa el repartiment de les 500 noves unitats i incorpora aportacions del CGPJ, les Comunitats Autònomes i altres ministeris.
Pel que fa a les comarques gironines, es crearan 12 places de jutge, de les quals tres corresponen a l’Audiència Provincial de Girona. En concret, una es convoca per a magistrat de la secció 1a d’ordre civil i dues més per a la secció civil de la mateixa àrea.
Les nou places restants es repartiran entre sis partits judicials. Quatre seran per als jutjats de Girona: tres per a la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Girona i una per a la Secció Social. La resta corresponen a una plaça per a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Santa Coloma de Farners, Olot, la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Figueres.
Des del Govern espanyol es tracta d’“la creació més gran de places judicials en un sol any de la història” i d’“un nou pas en l’ambiciosa transformació de la Justícia impulsada pel Ministeri de la Presidència”, amb l’objectiu de “convertir-la en un servei públic més àgil, eficient i proper a la ciutadania”.
La Llei d'Eficiència
La creació de mig miler de places en un any és possible, segons explica el Govern espanyol en un comunicat, gràcies a la Llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia. Aquesta norma introdueix un nou model organitzatiu més modern i eficient: elimina els antics jutjats formats per un únic jutge i el seu equip de funcionaris i els substitueix per tribunals d’instància, òrgans col·legiats integrats per diversos jutges que compten amb una única Oficina Judicial de suport tècnic.
D’acord amb la mateixa estimació, el nou model permet crear una plaça judicial sense necessitat de crear un jutjat complet i amb un cost d’uns 100.000 euros. Crear un jutjat tradicional, en canvi, costava al voltant de 500.000 euros. En total, la creació de les 500 unitats judicials previstes per a aquest any tindrà un cost de 55,7 milions d’euros, mentre que amb el model anterior hauria estat de 260 milions, assegura el comunicat.
A banda de les 500 places del 2026, el Govern espanyol afirma que preveu 2.500 noves places de jutges i fiscals en tres anys i que ha convocat 1.155 places més per reforçar el personal de suport als jutjats.
