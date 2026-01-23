Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesDarnius-BoadellaIntoxicació CabanesEstafa a FigueresCamp de futbol Cadaqués
instagramlinkedin

Llevantada

Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada

El parc es va precintar el dilluns per motius de seguretat i encara continua tancat

VÍDEO | Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada

VÍDEO | Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada

Cristina Vilà Bartis

Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament ha començat a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres a causa de la llevantada. Segons ha informat el consistori, un dels exemplars va caure dilluns i els altres tres, dimarts, arran de les fortes ratxes de vent i pluja.

EN IMATGES | Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada

EN IMATGES | Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada

Veure Galeria

EN IMATGES | Retiren els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada / Cristina Vilà Bartis

Per motius de seguretat, el Parc Bosc es va precintar tant dilluns com dimarts per evitar l’accés a la zona afectada mentre es valoraven els danys. A hores d’ara, el parc continua tancat mentre duren les tasques de retirada i revisió de l’arbrat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents