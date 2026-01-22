Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Frau

Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament de factures pendents

"No faciliteu cap dada personal ni efectueu cap pagament", remarquen des del consistori

Persona fent servir un mòbil.

Persona fent servir un mòbil. / Freepik

Redacció

Redacció

Figueres

Nou cas d'intent d'estafa a Figueres. En aquest cas, un individu ha trucat a diverses persones des del telèfon 612 538 250, fent-se passar per l'Ajuntament de Figueres, reclamant factures impagades i exigint el pagament a un número de compte, segons han informat fonts municipals.

"No faciliteu cap dada personal ni efectueu cap pagament", remarquen des de l'Ajuntament. "Aviseu al vostre entorn, especialment a les persones grans o vulnerables, per si reben aquesta trucada", conclouen.

TEMES

