Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
La Generalitat ha concedit a l'Escola gironina l'autorització com a Centre d’Ensenyaments Artístics Superiors de Música, equivalents a graus universitaris, i tindrà un doble campus a Girona i Figueres
L'acord és fruit del treball del Comissionat del Talent presidit per l'alcalde Masquef, coordinat per l'exconsellera Chacon i amb implicació directa de la regidora d'Educació Anna Morillas
La Generalitat de Catalunya ha concedit al Centre d’Ensenyaments Artístics Superiors de Música (EUMES) de Girona, aquest gener, la seva conversió en Centre d’Ensenyaments Artístics Superiors de Música. Aquesta acreditació situa EUMES en el màxim nivell acadèmic dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i permet impartir Títols Superiors de Música, equivalents legalment a un Grau Universitari. Aquest pas endavant té una implicació directa amb Figueres, ja que la capital empordanesa compartirà el campus del centre amb Girona a partir del curs vinent.
L'acord amb EUMES per a fer realitat l'arribada d'estudis superiors a Figueres és el fruit del treball del Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària que va posar en marxar el govern municipal el juny del 2024, aprovat pel ple, presidit per l'alcalde Jordi Masquef i que està coordinat per l'exconsellera de Treball Àngels Chacon. En aquest projecte hi ha estat molt implicada la regidora d'Educació, Anna Morillas, juntament amb la resta de membres del Comissionat.
L'Ajuntament de Figueres i EUMES donaran a conèixer pròximament els detalls d'aquesta nova aposta educativa i la seva ubicació física a la ciutat. El Comissionat també té en cartera altres vies d'ampliació de l'oferta formativa que es podrien tancar en el transcurs dels pròxims mesos, segons apunten fonts municipals
Segons la informació donada a conèixer per EUMES, amb aquesta resolució del Departament d’Educació, l'Escola "es consolida com una de les institucions de referència en l’àmbit de la música moderna, la producció musical i les tecnologies del so, i s’equipara acadèmicament als grans conservatoris i centres superiors internacionals".
Un centre pioner amb vocació europea
Fundada a la província de Girona i ubicada a l'Espai Marfà, EUMES s’ha distingit des dels seus inicis l'any 2012 per oferir un model educatiu innovador, pràctic i profundament connectat amb la indústria musical real. Especialitzada en producció musical i so, l’escola ha format centenars de professionals d’arreu del món que avui treballen en projectes artístics, tecnològics i audiovisuals a escala nacional i internacional.
L’acreditació com a centre superior suposa el reconeixement institucional d’aquest model educatiu i valida una trajectòria basada en la qualitat docent, la innovació pedagògica i la connexió directa amb el sector professional.
A partir d’ara, l’alumnat d’EUMES podrà cursar un Títol Superior de Música (nivell 2 del MECES - Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), amb plena validesa a tot Europa, fet que permet l’accés directe a màsters i doctorats, així com una competitivitat més elevada en el mercat laboral internacional.
Doble campus i projecció internacional
Paral·lelament a l’acreditació acadèmica, EUMES considera que consolida la seva estructura territorial amb un doble campus a Girona i Figueres, configurant un nou eix educatiu i cultural que reforça la posició de la demarcació com a centre neuràlgic de creació musical contemporània. Aquest desplegament permetrà acollir estudiants d’arreu de l’Estat i de l’estranger, i situar el territori com un hub musical i educatiu de projecció internacional.
Tres graus superiors adaptats a la música del segle XXI
La nova oferta d’ensenyaments superiors d’EUMES s’articula en tres especialitats:
- Grau en Tecnologies de la Música i el So (Sonologia), centrat en la intersecció entre enginyeria, tecnologia i art sonor.
- Grau en Interpretació de Música Moderna, orientat a la formació d’intèrprets amb un alt nivell tècnic i artístic.
- Grau en Composició en Medis Audiovisuals, especialitzat en la creació musical per a cinema, sèries, videojocs i nous formats multimèdia.
Una aposta estratègica per l’excel·lència
Des de la direcció d’EUMES han valorat aquest pas com la culminació d’anys de feina sostinguda: “Assolir el màxim reconeixement acadèmic ens permet oferir als nostres estudiants la millor combinació possible: el rigor i la validesa d’una titulació superior oficial, mantenint l’agilitat, la creativitat i la connexió amb la indústria que sempre ens ha definit. Ens posicionem com un centre de referència al sud d’Europa capaç de dialogar de tu a tu amb les grans institucions internacionals.”
Amb aquesta acreditació, EUMES també destaca que no només amplia la seva oferta formativa, sinó que "reforça el teixit cultural i educatiu de Catalunya, apostant per una formació musical superior, contemporània i alineada amb les necessitats reals del sector global".
