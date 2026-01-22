Successos
Crema un pis a l'edifici del carrer Tapis de Figueres on ja hi va haver un incendi el 31 de desembre
L'incendi no ha deixat ferits però ha obligat a desallotjar el primer i el segon pis
Els Bombers han apagat aquest dijous a la tarda un incendi en un pis del número 53 del carrer Tapis de Figueres. L’edifici afectat és el mateix on ja hi va haver un altre foc la matinada del 31 de desembre, segons han informat fonts municipals.
Sortosament, l'incendi no ha deixat ferits, ja que a l'interior del pis no hi havia cap persona en el moment dels fets. No obstant això, s'ha hagut de desallotjar el primer i el segon pis, i el fum ha afectat el quart pis de l'immoble.
Tècnics de l'Ajuntament de Figueres estan comprovant l'estat de l'edifici. A hores d'ara, es desconeix l'origen de l'incendi.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de Bombers, de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Un precedent de fa menys d'un mes
En l'incendi de la matinada del 31 de desembre, sis persones van resultar ferides i set van haver de ser evacuades. Una de les víctimes, que presentava cremades importants a la cara, va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona.
La resta dels cinc ferits van ser atesos i derivats a l'Hospital de Figueres per inhalació de fum. Una persona també va patir una fractura a la cama després de saltar del quart al tercer pis per intentar escapar del foc.
