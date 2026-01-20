La Salle potencia les altes capacitats amb un enfocament individual
L'escola organitza dues jornades de portes obertes amb l'equip docent el 31 de gener i el 22 de febrer a les 10.30h
Una de les iniciatives és el Projecte Cap de Creus que està pensat per als alumnes amb un ritme d’aprenentatge més alt
Amb més de cent anys de trajectòria educativa, La Salle Figueres s’ha consolidat com una escola concertada de referència a la comarca, amb un projecte pedagògic que situa l’alumne al centre i entén la diversitat com una riquesa. L’atenció personalitzada no és només un objectiu, sinó un eix fonamental del seu model educatiu, especialment en el cas dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
El centre disposa d’un Pla d’Atenció a la Diversitat que té en compte totes les necessitats de l’alumnat, tant aquells que requereixen suport específic com els que presenten talents destacats, superdotació o precocitat. Un equip d’orientació psicopedagògica especialitzat s’encarrega de detectar aquestes necessitats i de treballar conjuntament amb el professorat per adaptar metodologies i propostes educatives a cada perfil.
Una de les iniciatives més destacades és el Projecte Cap de Creus, un espai pensat per estimular el talent dels alumnes amb un ritme d’aprenentatge més ràpid. A través de projectes interdisciplinaris, reptes i activitats creatives, l’alumnat pot desenvolupar les seves capacitats des d’una visió global de la intel·ligència, que va més enllà del rendiment acadèmic i integra àmbits com la creativitat, la comunicació, l’experimentació o el treball cooperatiu.
A primària, els alumnes treballen projectes com el de la llum o l’espai, aplicant de manera pràctica el mètode científic mitjançant experiments, formulació d’hipòtesis i observació de resultats. A secundària, el projecte pren un caràcter encara més participatiu, amb iniciatives impulsades pels mateixos alumnes, com la recerca històrica, la participació en concursos com el Picalletres o la creació d’un bloc per donar a conèixer l’escola.
Tot aquest treball es complementa amb un acompanyament constant a l’alumne i a les famílies, mitjançant entrevistes, orientació personalitzada i un diàleg fluid que permet potenciar el creixement acadèmic i personal. D’aquesta manera, La Salle Figueres es reafirma com un centre educatiu compromès amb el desenvolupament integral de cada infant, ajudant-los a descobrir tot allò que són capaços d’aconseguir.
Per a més informació podeu visitar la seva web www.figueres.lasalle.cat o trucar al 972 500 812. La Salle Figueres està situada al carrer dels Fossos, 17. L'escola organitza dues jornades de portes obertes amb l'equip docent el 31 de gener i el 22 de febrer a les 10.30h. Podeu reservar plaça aquí. També podeu visitar el centre de manera personalitzada.
