Figueres manté activat el pla de protecció DUPROCIM i tanca accessos a més zones perilloses

L'Ajuntament ha afegit la pineda de la pujada del Castell als espais tancats per a evitar accidents

Reunió del DUPROCIM encapçalada pel l'alcalde Masquef

Reunió del DUPROCIM encapçalada pel l'alcalde Masquef / Ajuntament

Santi Coll

Figueres

L'Ajuntament de Figueres manté activat el Document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, des de primera hora d'aquest matí. L'alcalde, Jordi Masquef, s'ha reunit amb tots els components de la comissió municipal formada per tècnics i responsables de les diferents àrees de serveis i seguretat. Segons la informació facilitada pel mateix Ajuntament, a primera hora, amb la Guàrdia Urbana s'ha fet revisió dels punts inundables del municipi: el pas de Can Lel cap al far d'Empordà, el nucli de Palol de Vilatenim, el Pont del Príncep i el rec Susanna.

Revisió dels llocs inundables de la ciutat

Revisió dels llocs inundables de la ciutat / Ajuntament

La principal preocupació ha estat centrada en el creixement del riu Manol. Els sensors de FISERSA han registrat aquests nivells del riu a l'altura de Figueres:

  • Al Pont vell de Vila-Sacra ha arribat a 75 cm
  • Al pont del Far a 268 cm
  • Al Pont del Príncep a 178 cm

Després de la suspensió de les classes i activitats socials i esportives, s’ha organitzat l’obertura de tots els equipaments municipals per donar servei a la ciutadania en cas que sigui necessari per emergències que puguin sorgir.

Tancament de la pineda de la pujada del Castell

Tancament de la pineda de la pujada del Castell / Ajuntament

Fins a mig matí, l'Ajuntament informava que "no hi ha incidències destacables a la ciutat per acumulació d’aigua, excepte els passos tallats des d’ahir, i el tancament de l’accés al Parc Bosc per risc de caiguda d’arbres". Cap al migdia, el tancament també ha afectat la pineda de la pujada del Castell pel mateix motiu.

