Educació
Estudiants de diversos països debaten a Figueres sobre "La seguretat i la defensa a la Unió Europea"
L’Institut Olivar Gran ha tornat a ser l’amfitrió del Figueres European Congress (FEC) fent servir l'Ajuntament i l'auditori dels Caputxins com a Parlament
La sala de plens de l’Ajuntament de Figueres, l’auditori dels Caputxins i l’Institut Olivar Gran com a amfitrió han estat tres dels escenaris, durant uns dies, d’una nova edició del Figueres European Congress (FEC), un projecte pioner que reuneix estudiants de diferents països per simular el funcionament del Parlament Europeu i debatre sobre els grans reptes del nostre temps. L’edició d’enguany ha estat més oportuna i escaient que mai, ja que els participants han debatut sobre "La seguretat i la defensa a la Unió Europea".
En aquest FEC 2026 hi han participat uns dos-cents alumnes provinents de centres docents de França, Polònia i Romania, a més dels joves empordanesos dels instituts Olivar Gran de Figueres i el de Vilafant.
"El futur en bones mans"
La sessió final, celebrada a l’auditori dels Caputxins, va ser molt entretinguda i va comptar amb la participació de diferents convidats, entre ells la diputada jonquerenca Sònia Martínez i la regidora d’Educació de Figueres, Anna Morillas. La parlamentària empordanesa va posar èmfasi en el fet que, davant l’entusiasme i la feina feta pels estudiants durant el Congrés, s’alegrava de comprovar que "el futur d’Europa està en bones mans".
En els debats hi ha estat ben present la convulsa situació internacional a Europa i els enfrontaments polítics constants amb el líder estatunidenc Donald Trump.
La regidora Anna Morillas ha lloat l’empenta dels joves i la feina feta des de l’Olivar Gran per acollir aquest esdeveniment com a un projecte consolidat que mostra el compromís de Figueres amb l’educació.
