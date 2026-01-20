Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporal Alt EmpordàFira Oli d'EspollaAccident CòrdovaEstrès tèrmic Alt Empordà
instagramlinkedin

Escolàpies Figueres, una escola amb projecte, valors i futur

El 8 de febrer se celebra una jornada de portes obertes i també es poden fer visites personalitzades

Portes obertes a les Escolàpies Figueres.

Portes obertes a les Escolàpies Figueres. / Escolàpies Figueres.

Redacció

Redacció

Figueres

Escollir escola és una de les decisions més importants per a qualsevol família. A Figueres, les Escolàpies ofereixen un model educatiu amb una llarga trajectòria i arrelament a la ciutat, que combina tradició, innovació pedagògica i un acompanyament personalitzat de l’alumnat dels 3 als 16 anys, cobrint tota l’escolarització obligatòria en un mateix centre.

Un dels grans valors d’Escolàpies Figueres és la continuïtat del projecte educatiu entre etapes. Començar a infantil i acabar l’ESO al mateix centre permet un seguiment proper i coherent, amb canvis suaus entre etapes, viscuts de manera tranquil·la i fluida per l’alumnat. Aquesta continuïtat també afavoreix una corresponsabilitat real amb les famílies, que mantenen la seva implicació al llarg de tot el procés educatiu.

L’escola ofereix una formació acadèmica sòlida i rigorosa, adaptada a una societat en constant evolució. Aquesta aposta per l’excel·lència es concreta en metodologies actualitzades que tenen en compte les necessitats de cada infant i jove, amb l’objectiu d’assolir una bona preparació curricular, maduresa intel·lectual i capacitat crítica.

Escolàpies Figueres és també una escola multilingüe, amb un projecte propi que potencia l’aprenentatge de llengües estrangeres. La integració de l’anglès en diverses matèries, els exàmens oficials o programes com el Batxillerat Dual han fet que el centre estigui reconegut com a escola GEP (Generació Plurilingüe).

Tot això es complementa amb una clara aposta per la innovació educativa, a través de programes com les matemàtiques manipulatives (EMAT), la lectoescriptura creativa, els escacs en anglès o projectes de ràdio escolar i robòtica, sense deixar de banda l’educació emocional i en valors humans i cristians, posant sempre l’alumne al centre.

Les instal·lacions, distribuïdes en tres blocs per etapes, ofereixen espais flexibles d’aprenentatge, amb aules equipades, laboratoris, estudi de ràdio, hort escolar, teatre i cuina pròpia amb productes de proximitat. A més, l’escola facilita la conciliació familiar, amb horari ampli de 7:45 a 18 h, servei d’acollida i una àmplia oferta d’activitats extraescolars.

Les famílies interessades poden conèixer de primera mà el projecte educatiu a la jornada de portes obertes del diumenge 8 de febrer, a partir de les 10:30 h. També s’ofereixen visites personalitzades durant les quals es presenten els serveis del centre i s’acompanya en el procés de preinscripció i adaptació. Actualment hi ha places disponibles a I3 i 1r d’ESO.

Per a més informació podeu consultar la web www.escolapiesfigueres.org o trucar al 972 500 731. També els podeu visitar al carrer Peralada, 55 de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents