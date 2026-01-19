Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fortes pluges

Tancat l'accés al Parc Bosc de Figueres per la caiguda d'un arbre

També s'ha tallat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim i als passos de Can Lel i del Rec Susanna

L'arbre caigut.

L'arbre caigut. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha tancat l'accés al Parc Bosc per la caiguda d’un arbre arran de les fortes pluges de les darreres hores. El recinte romandrà tancat "fins a nou avís", segons fonts municipals.

L'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim, tancat.

L'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim, tancat. / Ajuntament de Figueres

D'altra banda, s'ha tancat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim per acumulació d'aigua i els passos de Can Lel i Rec Susanna es mantenen barrats.

