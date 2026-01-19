Fortes pluges
Tancat l'accés al Parc Bosc de Figueres per la caiguda d'un arbre
També s'ha tallat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim i als passos de Can Lel i del Rec Susanna
L'Ajuntament de Figueres ha tancat l'accés al Parc Bosc per la caiguda d’un arbre arran de les fortes pluges de les darreres hores. El recinte romandrà tancat "fins a nou avís", segons fonts municipals.
D'altra banda, s'ha tancat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim per acumulació d'aigua i els passos de Can Lel i Rec Susanna es mantenen barrats.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
El violador del taxi abusava de dues menors: "De dia era un, i de nit un altre de ben diferent, com Dr. Jeckyll i Mr. Hyde"
Avamed Synergy impulsa el talent jove i lidera la innovació en IA aplicada a la salut
Contenido ofrecido por