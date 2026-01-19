Loteria
El 'Sueldazo' de l'ONCE deixa a Figueres un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys
El cupó ha estat venut per Martín Coronel, que ha repartit sort des del seu quiosc situat al carrer Glòria Compte
Meritxell Comas
Figueres
El sorteig del 'Sueldazo' de l’ONCE ha deixat aquest cap de setmana un premi de 240.000 euros a Figueres, amb una dotació de 2.000 euros al mes durant 10 anys.
El cupó premiat ha estat venut per Martín Coronel, agent venedor de l’ONCE, que ha portat la sort a la capital de l’Alt Empordà des del seu quiosc situat al carrer Glòria Compte, al costat de l'Hospital. Coronel forma part del col·lectiu de persones amb discapacitat que integren la xarxa de prop de 2.500 agents venedors de l’ONCE a Catalunya.
L’agència de l’ONCE a Figueres ofereix serveis personalitzats a 180 persones afiliades i compta amb un equip de 69 agents venedors dels productes de joc de l’organització.
