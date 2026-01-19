Successos
Multen un autobús a Figueres per aparcar en un carril bici mentre feia un servei sense autorització
La Guàrdia Urbana imposa i cobra al moment la sanció per una doble infracció de circulació
La Guàrdia Urbana de Figueres va multar dissabte passat un autobús que s’havia aturat al carrer Met Miravitlles per recollir o deixar viatgers fora de l’estació d’autobusos. Ho va fer ocupant un carril bici.
Segons ha informat l’Ajuntament, el vehicle prestava un servei de transport de viatgers sense l’autorització corresponent. A més, els agents van detectar que l’autobús ocupava indegudament el carril bici, fet que provocava un destorb a la circulació. Aquesta conducta també està tipificada com a infracció greu a l’ordenança municipal de circulació.
La sanció es va imposar en el mateix moment dels fets i la Guàrdia Urbana en va cobrar l’import al lloc. L’Ajuntament recorda que les parades de recollida o deixada de viatgers s’han de fer als espais habilitats i que ocupar el carril bici pot generar problemes de seguretat i mobilitat.
El consistori assenyala que continuarà actuant davant d’aquest tipus d’infraccions per garantir el compliment de la normativa i el bon funcionament de la circulació a la ciutat.
