Multen un autobús a Figueres per aparcar en un carril bici mentre feia un servei sense autorització

La Guàrdia Urbana imposa i cobra al moment la sanció per una doble infracció de circulació

La Guàrdia Urbana multant l'autobús.

La Guàrdia Urbana multant l'autobús. / Guàrdia Urbana de Figueres

Tony Di Marino

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va multar dissabte passat un autobús que s’havia aturat al carrer Met Miravitlles per recollir o deixar viatgers fora de l’estació d’autobusos. Ho va fer ocupant un carril bici.

Segons ha informat l’Ajuntament, el vehicle prestava un servei de transport de viatgers sense l’autorització corresponent. A més, els agents van detectar que l’autobús ocupava indegudament el carril bici, fet que provocava un destorb a la circulació. Aquesta conducta també està tipificada com a infracció greu a l’ordenança municipal de circulació.

La sanció es va imposar en el mateix moment dels fets i la Guàrdia Urbana en va cobrar l’import al lloc. L’Ajuntament recorda que les parades de recollida o deixada de viatgers s’han de fer als espais habilitats i que ocupar el carril bici pot generar problemes de seguretat i mobilitat.

El consistori assenyala que continuarà actuant davant d’aquest tipus d’infraccions per garantir el compliment de la normativa i el bon funcionament de la circulació a la ciutat.

