Guardons
Figueres obre la convocatòria dels Premis d'Educació Josep Pallach
Els premis que recorden al polític i pedagog figuerenc són impulsats per l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Pallach
Es mantenen els dos guardons: Premi d’experiències educatives (5.000 euros) i Premi d’articles periodístics de caràcter educatiu transversal (1.150 euros)
L’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Pallach organitzen la 21a edició dels Premis d’Educació Josep Pallach que recorden al polític i pedagog figuerenc i que mantenen dos guardons: Premi d’experiències educatives i Premi d'articles periodístics de caràcter educatiu transversal. El Premi d’experiències educatives és impulsat per l’Ajuntament de Figueres des dels inicis i està dotat en 5.000 euros (4.000 a repartir entre els autors i 1.000 pel centre) -els treballs ja es poden presentar, fins al 28 de febrer. El Premi d'articles periodístics l’impulsa l’Ajuntament de Palafrugell des de fa 11 edicions, té una dotació de 1.150 euros i els treballs es podran presentar entre l’1 de febrer i el 30 d’abril.
Valoracions dels treballs
Per al Premi d’experiències educatives, es tindrà en compte experiències innovadores pedagògica i metodològicament, originals en els plantejaments, fàcilment aplicables en altres centres i col·lectius, la implicació global del centre, la transversalitat dels plantejaments, el treball en xarxa en l'àmbit comunitari, la continuïtat temporal de l'experiència en cursos successius, a més del treball d'elaboració i de bona presentació per part dels autors.
Per al Premi d’articles periodístics, es valorarà aquells articles que tractin sobre l’educació, entesa des d’una perspectiva transversal; de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa en què es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials i agents educatius.
Els guanyadors de l'última edició
Els projectes guanyadors de l'última edició van ser els següents: per un costat, Àngela Reverté i Laura Sanclemente, mestres de l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, a Tarragona, van rebre el premi en l’apartat d’experiències educatives, i, per l'altre, Clara Garcia, amb un article a El Ripollès en paper, va rebre el guardó d’articles periodístics sobre transversalitat educativa.
Àngela Reverté i Laura Sanclemente van ser reconegudes per aplicar el mètode Snoezelen, que treballa l’estimulació dels sentits per millorar el benestar emocional i afavorir l’aprenentatge. Els tres grans pilars del projecte són sessions individuals per a alumnat amb necessitats específiques, sessions d'ambients oberts a tot l’alumnat i sessions comunitàries adreçades també a famílies, gent gran i altres col·lectius del municipi. Aquest projecte té una clara vocació inclusiva i comunitària: vol atendre la diversitat de l’alumnat i, alhora, obrir l’escola al poble, oferint aquests espais a altres col·lectius socials i educatius. Reverté i Sanclemente formen part del grup de mestres que s’han format com a terapeutes certificades en el mètode Snoezelen i que impulsen el projecte Espais Multisensorials Comunitaris dins del centre.
Amb relació al premi d'articles periodístics, Garcia va escriure al gener de 2025 un article sobre el projecte “Ens escrivim?”, que estreny lligams entre la gent gran i els més joves a la Vall de Camprodon a través de cartes. Aquest projecte, explica l’autora, ha permès recuperar el gènere epistolar, ser una eina d'aprenentatge per a tothom, generar un espai de confiança i contribuir al benestar emocional de joves i adults. Es tracta d’un projecte impulsat pels Serveis Educatius de la Vall de Camprodon, de la residència geriàtrica i la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, entre d'altres.
