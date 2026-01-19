Successos
Figueres, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
A les comarques gironines, l'Alt Empordà és la que concentra més serveis, amb 160 actuacions el 2025
Els incendis de contenidors van generar 3.288 serveis dels Bombers a tot Catalunya durant l’any passat. D’aquests, 483 actuacions es van produir a la Regió d’Emergències de Girona, segons les dades del cos.
L’anàlisi per municipis mostra que les grans ciutats concentren el gruix d’aquest tipus de serveis. En el rànquing no hi figura Barcelona, ja que disposa d’un cos de Bombers propi. Pel que fa als Bombers de la Generalitat, Sabadell encapçala la llista amb 207 sortides, seguida de Mataró (161) i Lleida (158).
Tenint en compte que Catalunya té prop d’un miler de municipis, una de les poblacions gironines amb més actuacions per incendis de contenidors és Figueres. A la capital altempordanesa, els Bombers hi van intervenir 73 vegades, fet que situa la ciutat en la desena posició del conjunt de municipis catalans.
Les altres poblacions gironines amb més actuacions per incendis de contenidors són Girona i Olot. Girona ocupa la dotzena posició, amb 62 serveis, mentre que Olot és la quinzena, amb 49 sortides.
En alguns casos, darrere d’aquests incendis hi ha actuacions intencionades. Un dels episodis més recents va tenir lloc a Olot, on els Mossos d’Esquadra van detenir un jove de 27 anys com a presumpte autor de la crema de cinc contenidors el 20 de desembre, en dos incendis registrats durant la nit amb una hora de diferència. El mateix individu també és sospitós d’haver incendiat 13 contenidors més una setmana abans a la ciutat.
Els incendis de contenidors poden tenir afectacions col·laterals. Sovint, vehicles estacionats a prop pateixen danys a causa de l’elevada temperatura o arriben a cremar completament. A més, el fet que molts contenidors siguin de plàstic fa que el foc es propagui amb rapidesa.
En alguns casos, aquests incendis han acabat amb persones ferides, ja sigui perquè el foc s’ha estès a un habitatge o perquè el fum ha entrat a domicilis propers. Aquestes circumstàncies fan que, de vegades, els Bombers hagin de destinar més recursos i temps a una sola actuació. Cal tenir en compte, a més, que en cada servei poden cremar diversos contenidors, una dada que el cos no comptabilitza individualment.
Més de 40 serveis al mes
Pel que fa a la Regió d’Emergències de Girona, durant el 2025 els Bombers van efectuar 483 sortides per incendis de contenidors, una mitjana de més de 40 actuacions mensuals. Aquesta xifra representa un descens del 7,47% respecte a l’any anterior, quan se’n van registrar 522.
Per comarques, a Girona l’Alt Empordà és la que concentra més serveis, amb 160 actuacions el 2025. A continuació se situen el Baix Empordà, amb 107, i el Gironès, amb 90.
Més activitat en incendis urbans
Les dades globals dels Bombers de la Generalitat indiquen que els incendis urbans -una categoria que inclou, entre d’altres, els focs de contenidors- van augmentar a la Regió un 4,52% durant el 2025, passant de 2.453 a 2.564 serveis. Dins d’aquest àmbit s’hi comptabilitzen incendis en edificis (953 casos), focs en contenidors i vehicles (364), així com incendis en infraestructures elèctriques (219), entre altres tipologies.
Pel que fa a la distribució territorial, la Regió d’Emergències de Girona va ser la tercera amb més activitat en incendis urbans, només per darrere de les dues regions metropolitanes: la Regió Metropolitana Nord, amb 4.733 serveis, i la Regió Metropolitana Sud, amb 3.080.
En el conjunt de Catalunya, els Bombers van tancar el 2025 amb un total de 62.639 serveis, fet que suposa un increment del 9% respecte a l’any 2024. Quant a la territorialització de les actuacions, les comarques amb un volum més elevat de serveis van ser les de l’arc metropolità de Barcelona: el Vallès Occidental (8.534 serveis), el Baix Llobregat (5.988), el Barcelonès (5.728), el Maresme (3.624) i el Vallès Oriental (3.454). Altres amb un nombre destacat d’actuacions al llarg del 2025 van ser el Tarragonès (2.895), el Gironès (2.629), la Selva (2.594), l’Alt Empordà (2.541), el Baix Camp (2.102) i el Segrià (2.044).
