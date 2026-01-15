Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Evacuen parcialment l'escola Joaquim Cusí de Figueres per un problema estructural

Els Bombers inspeccionen un pilar i podrien col·locar puntals per seguretat

L'alcalde, Jordi Masquef, i els cossos d'emergència, a l'escola.

L'alcalde, Jordi Masquef, i els cossos d'emergència, a l'escola. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Els serveis d’emergència han ordenat l’evacuació parcial de l’escola Joaquim Cusí i Fortunet de Figueres arran d’un problema estructural detectat aquest dijous al migdia. L’avís s’ha rebut poc després d’un quart de tres de la tarda, després que s’observessin esquerdes i una fissura en una de les parets situada entre la sala de professorat i la biblioteca, originades per una incidència en un dels pilars de l’edifici.

Fins al centre s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, a més de tècnics municipals i arquitectes, la Guàrdia Urbana i personal de l’Ajuntament. De manera preventiva, s’ha desallotjat la zona afectada i s’han evacuat alumnes i treballadors de diverses aules, prioritzant en tot moment la seguretat.

Arran del succés s’ha desallotjat la zona de manera preventiva i garantint sempre, en primer lloc, la seguretat dels alumnes.

Arran del succés s’ha desallotjat la zona de manera preventiva i garantint, en primer lloc, la seguretat dels alumnes. / Ajuntament de Figueres

Els Bombers han confirmat cap a les tres que la incidència quedava limitada a aquest pilar. Posteriorment, s’ha procedit a l’apuntalament de la columna amb la brigada municipal, sota supervisió dels Bombers, mentre els tècnics valoraven altres mesures de seguretat. Segons han indicat els Bombers, és totalment segur reprendre les classes demà.

L’alcalde, Jordi Masquef, s’ha desplaçat fins al centre i s’ha mantingut en contacte i coordinació amb els serveis territorials d’Educació a Girona i la direcció de l’escola.

