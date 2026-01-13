La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
El projecte de les germanes Arantza i Ione Segade s’acomiada després de quatre dècades
La botiga Yves Rocher de Figueres tancarà definitivament les portes el 31 de gener de 2026, posant punt final a una història de quatre dècades de dedicació al benestar i la cura personal. Ha estat un projecte liderat per les germanes Arantza i Ione Segade, que van arribar a la capital de l’Alt Empordà des del País Basc.
Ione Segade va començar la seva trajectòria professional com a esteticista a la perfumeria Benegas, situada en un dels carrers més exclusius de Donostia. Quan la seva germana Arantza va traslladar-se a Catalunya, Ione la va seguir al cap d’un temps, i juntes van iniciar el centre Yves Rocher a Figueres.
L’establiment va obrir el 23 d’octubre de 1985 al carrer Besalú, 14, en ple Rovell de l’Ou comercial de Figueres. Un carrer de comerços de tota la vida on, amb els anys, s’ha creat un ambient familiar entre botiguers, on tots es coneixen i on han compartit molts moments. A tots ells els volen agrair la companyonia.
La relació de les germanes Segade amb els clients es pot resumir en paraules com professionalitat, compromís, tracte proper, fidelitat i confiança. Tant Arantza com Ione han acumulat una àmplia experiència i un coneixement profund de la pell, fet que va convertir la botiga en un referent a tota la comarca. El centre Yves Rocher ha estat un espai on no només es comprava un producte, sinó on es feia una valoració personalitzada de les necessitats de cada pell i on cada persona podia trobar el que necessitava.
Aquests dies, si t’acostes a l’establiment, una de les frases que més s’escolta és: "I ara què farem? Sense tu ja no serà el mateix". No és casualitat, durant quaranta anys, Ione Segade ha estat al costat dels seus clients, acompanyant-los, assessorant-los i cuidant-los en tot allò relacionat amb la pell i l’estètica. I això deixa una empremta profunda.
Arantza es va jubilar durant la pandèmia i, des de llavors, Ione ha capitanejat el projecte en la seva última etapa, fins a aquest comiat, que arriba també per jubilació.
Finalment, Ione Segade vol expressar un agraïment sincer a tots els clients per la seva fidelitat, la confiança i l’afecte dipositat en ella durant aquestes quatre dècades. També vol donar les gràcies al seu equip, que l’ha acompanyat i ajudat a fer possible aquest projecte: l’Ariadna, la Laura, la Binta, l’Ester i la Patricia.
Figueres dirà adeu a una botiga, però sobretot a una manera de treballar, amb passió, constància i una proximitat que no s’oblida.
- Atracaments a Figueres
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina