Comerç
Figueres genera una injecció de 345.000 euros als comerços gràcies a la campanya del vals descompte de 20 euros
L'Ajuntament ha anunciat que la promoció es repetirà aquest mes de febrer
La campanya de vals de descompte impulsada per l’Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de Comerç Figueres i la Cambra de Comerç de Girona, ha deixat un balanç positiu: 6.352 compres repartides entre els 110 establiments adherits i una injecció econòmica total de 346.603 euros per al comerç local.
Segons les dades de la iniciativa, els figuerencs van gastar 240.133 euros i l’Ajuntament hi va aportar 106.470 euros a través dels descomptes. El tiquet mitjà de compra es va situar en 54,56 euros.
La campanya, sota el lema “Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!”, es va desenvolupar entre el 20 d’octubre i el 25 de novembre, abans de la campanya de Nadal. Estava adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Figueres, que podien disposar de dos vals de 10 euros cadascun. Els descomptes es podien utilitzar en comerços i establiments de restauració adherits, sempre que es fes una despesa mínima de 20 euros.
Davant l’èxit de la primera edició, el consistori ja ha confirmat que la proposta es repetirà aquest 2026, entre el 6 de febrer i el 6 de març, un cop acabada la campanya nadalenca. L’Ajuntament tornarà a destinar-hi una partida de 125.000 euros i es vol ampliar la participació d’establiments. Les inscripcions per sumar-s’hi estaran obertes del 19 al 30 de gener.
