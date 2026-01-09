Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DermatosiProtestes pagesosAlzheimerProtectora animals Empordà
instagramlinkedin

Nova concessió

L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja

La unió d'empreses FCC-Arema estrena la concessió per vuit anys amb una inversió municipal de 38,7 milions d'euros

"A partir de setembre veurem el gran canvi, en positiu, que hi haurà a la ciutat", diu l'alcalde, Jordi Masquef

Jordi Masquef amb Carme Martínez i Salvador Martí presentant el nou servei

Jordi Masquef amb Carme Martínez i Salvador Martí presentant el nou servei / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

L'Ajuntament de Figueres va prendre bona nota, mesos enrere, de les queixes que s'anaven acumulant a Girona amb el seu nou servei de neteja. La capital de l'Alt Empordà ha volgut evitar-les a l'hora de posar en marxa la nova concessió que, a partir d'aquest 1 de gener, ostenta la unió temporal d'empreses formada per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i Arema. La seva proposta per 38,75 milions d'euros va ser la guanyadora del darrer concurs convocat per l'Ajuntament amb una durada de vuit anys.

Aquest divendres, a la seu d'Ecoserveis, les dues parts han presentat les línies generals del nou servei de recollida de residus que tindrà la ciutat. "Aquest és un dia marcat en el calendari" ha dit l'alcalde Jordi Masquef en el moment de donar per iniciada la fase de transformació d'aquesta activitat bàsica per a la neteja i la imatge de la ciutat. Masquef ha recordat que Figueres "era l'única capital de comarca sense servei de recollida de facció orgànica" i ha destacat el fet que el llarg i tortuós procés de renovació del servei anterior, caducat el 2016, amb nou pròrrogues pel mig, havia impedit fins ara la posada en marxa d'un nou sistema considerat "d'avantguarda", en paraules del representant de FCC-Arema, Salvador Martí.

La primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, s'ha referit explícitament als problemes que ha tingut fins ara la capital de la demarcació amb la implementació del seu nou servei de recollida: "A Figueres no es repetiran imatges com les de Girona", ha afirmat, referint-se a la reacció ciutadana davant l'ús de targetes i altres restriccions que no es portaran a terme en el municipi empordanès. L'alcalde ha garantit "el fàcil accés" a tots els contenidors i al sistema de recollida.

Un cop formalitzat el nou contracte, FCC-Arema ja ha encarregat la compra d'una vintena de vehicles nous i més d'un miler de contenidors metàl·lics per a cobrir la recollida de les cinc fraccions previstes: Rebuig, orgànica, vidre, cartró i envasos. El servei s'anirà actualitzant durant els pròxims mesos amb la finalitat d'arribar al mes de setembre amb tot el canvi visible i a disposició de tots els ciutadans. "Tardarem uns mesos a veure-ho, però el canvi serà espectacular i molt visible per a tothom després de l'estiu", ha afegit Masquef.

Principals novetats

El nou contracte del servei de recollida de residus municipals és per vuit anys. Entre les novetats, hi ha el canvi de tots els vehicles i dels contenidors. Els nous seran metàl·lics i amb més capacitat, i s'eliminaran els que són soterrats. Així mateix, s'afegirà, com a prova pilot, un espai per recollir els olis domèstics.

El nou sistema també preveu la implantació del sistema porta a porta als comerços del centre de la ciutat i a les empreses dels polígons. També hi haurà recollides diàries de les fraccions resta i orgànica de tots els establiments del sector de la restauració, incloent-hi fruiteries, menjadors escolars i socials.

A més a més, l'alcalde ha posat l'accent en la necessitat de portar a terme una campanya pedagògica per a incentivar el bon ús del nou servei i ha posat com a exemple el treball que fa l'Ajuntament i Fisersa amb els escolars per tal que siguin connectors de les bones pràctiques ambientals amb les seves famílies.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
  2. Revolta pagesa a l'Empordà: desenes de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Pontós
  3. El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
  4. Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
  5. L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen
  6. Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
  7. VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
  8. El Canigó ofereix una de les 'emblanquinades' més espectaculars dels darrers anys

L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja

L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja

Els bisbes espanyols confirmen que el Papa vol visitar Espanya aquest any: “Les dates no estan tancades”

Els bisbes espanyols confirmen que el Papa vol visitar Espanya aquest any: “Les dates no estan tancades”

Els pagesos de l'Empordà confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Els pagesos de l'Empordà confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Gener decisiu per un Figueres obligat a escalar posicions

Gener decisiu per un Figueres obligat a escalar posicions

L'Escala es retroba amb Raúl Paje i el Peralada visita la Bombonera de Nou Barris

L'Escala es retroba amb Raúl Paje i el Peralada visita la Bombonera de Nou Barris

Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès

Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès

Mor Semenova: la vida entre l’èxit i el drama de la millor basquetbolista de sempre

Mor Semenova: la vida entre l’èxit i el drama de la millor basquetbolista de sempre

Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”

Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
Tracking Pixel Contents