La futura ubicació de l'estació d'autobusos de Figueres i la desaparició de l'actual genera debat en el ple municipal
La CUP considera que els plans de la Generalitat i l'Ajuntament qüestionen la intermodalitat del transport públic
L'alcalde Masquef defensa la desaparició de l'actual equipament encaixonat a la trama urbana i de difícil accés
El transport públic continua sent motiu de debat a Figueres a causa del futur de l'estació d'autobusos. El tema ha tornat a generar opinions contraposades en el ple municipal a partir de la intervenció de Xavier Colomer, representant de la CUP, formació que defensa la continuïtat de l'estació de ferrocarril convencional en el seu emplaçament actual. Durant la sessió celebrada aquest dijous, el regidor de l'oposició ha esgrimit la resposta donada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a una pregunta formulada pel diputat cupaire Dani Cornellà i ell mateix sobre el fet que en el protocol signat el passat mes de juliol entre les administracions de l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Figueres i Vilafant "no constava cap plantejament" sobre l'estació d'autobusos.
Resposta de la consellera
En la seva resposta, la consellera de Territori argumenta que "si bé aquest protocol és estrictament de l'àmbit ferroviari, el Govern considera que aquesta remodelació obligarà a reforçar la intermodalitat amb l'autobús de l'estació de Figueres - Vilafant i a acordar amb l'Ajuntament de Figueres la remodelació o construcció d'una nova estació, apostant per un model d'estació d'autobús al centre de la ciutat en combinació amb una aposta per la intermodalitat per aquest mitjà de transport a l'estació de Figueres - Vilafant".
L'alcalde, Jordi Masquef, ha reforçat aquest plantejament de la consellera Sílvia Paneque, explicant que el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres treballen per treure l'estació d'autobusos del carrer Joan Reglà per construir-ne una de nova en un altre espai proper, al final del carrer Progrés, com ja s'havia apuntat anys enrere i que hi haurà una "estació satèl·lit" a l'espai intermodal entre Figueres i Vilafant.
Per Xavier Colomer "aquesta resposta demostra que el futur del servei d’autobusos a Figueres no s’ha tingut en compte a l’hora de plantejar la supressió de l’estació de tren de Figueres". Pel regidor de l’esquerra independentista es constata que "l’única motivació és l’obra pública i l’especulació urbanística".
L'alcalde Masquef, per la seva part, ha aprofitat el debat per a recordar els problemes que genera l'actual emplaçament de l'estació d'autobusos en un espai encaixonat a la trama urbana, de difícil accés per als autocars: "apostem per l'eliminació de l'estació del carrer Joan Reglà, el que era vàlid als anys vuitanta ja no ho és ara". També ha assegurat que els plantejaments amb els quals es treballa a partir del conveni signat, el passat juliol, entre les diferents administracions garantiran "la intermodalitat" del transport públic entre el ferrocarril convencional, el d'alta velocitat i el transport de viatgers per carretera.
