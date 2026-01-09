Una fuita al carrer Nou de Figueres talla el subministrament d’aigua a diversos veïns i afecta quatre comerços

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

La reparació de la canonada s’allargarà fins aquest vespre i l’abastiment d’aigua no es podrà restablir fins aquesta nit

Redacció

Redacció

Figueres

Una fuita d’aigua al número 35 del carrer Nou de Figueres ha provocat, aquesta matinada, una incidència en el subministrament i ha ocasionat entrada d’aigua a l’interior de quatre establiments comercials de la zona.

Segons fonts municipals, els serveis tècnics estan treballant per reparar l’avaria. La reparació de la canonada s’allargarà fins aquest vespre i el subministrament d’aigua no es podrà restablir fins aquesta nit.

A conseqüència de la incidència, no disposen d’aigua els veïns del lateral dret (en sentit cap a la plaça) entre el carrer Sant Llàtzer i la plaça del Doctor Ernest Vila, un tram que continua afectat mentre duren les tasques. Tot i l’avaria, la circulació de vehicles es manté oberta.

