Successos
Una fuita al carrer Nou de Figueres talla el subministrament d’aigua a diversos veïns i afecta quatre comerços
La reparació de la canonada s’allargarà fins aquest vespre i l’abastiment d’aigua no es podrà restablir fins aquesta nit
Una fuita d’aigua al número 35 del carrer Nou de Figueres ha provocat, aquesta matinada, una incidència en el subministrament i ha ocasionat entrada d’aigua a l’interior de quatre establiments comercials de la zona.
Segons fonts municipals, els serveis tècnics estan treballant per reparar l’avaria. La reparació de la canonada s’allargarà fins aquest vespre i el subministrament d’aigua no es podrà restablir fins aquesta nit.
A conseqüència de la incidència, no disposen d’aigua els veïns del lateral dret (en sentit cap a la plaça) entre el carrer Sant Llàtzer i la plaça del Doctor Ernest Vila, un tram que continua afectat mentre duren les tasques. Tot i l’avaria, la circulació de vehicles es manté oberta.
