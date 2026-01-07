Neteja
VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
S'instal·laran més de 400 "per renovar-les a tots els barris de la ciutat, millorant la neteja i la imatge dels nostres carrers", explica l'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef
Com ja es va anunciar el febrer de 2024, Figueres col·locarà 400 papereres més i reubicarà 150 de les 988 existents. Els nous models, que evitaran abocaments incívics, ja han arribat a la ciutat i aviat es començaran a instal·lar.
“Ses Majestats els Reis d’Orient ens han deixat un regal per a tota la ciutat al magatzem de la brigada municipal… Les noves papereres de Figueres! Més de 400 per renovar-les a tots els barris de la ciutat, millorant la neteja i la imatge dels nostres carrers”, anunciava l’alcalde, Jordi Masquef, a X aquest dimarts, dia de Reis. A la mateixa xarxa, també ha compartit un vídeo on ell, acompanyat de la regidoria de Serveis Urbans, Carme Martínez, ensenyen com són les papereres que aviat s'instal·laran a la ciutat.
Millorar l’eficiència de les papereres
L’objectiu de la iniciativa és millorar l’eficiència de les papereres amb una correcta distribució segons les necessitats de cada espai, en coordinació amb el servei de neteja viària, segons va explicar l'Ajuntament de Figueres el febrer de 2024. Per aquest motiu va encarregar als tècnics de serveis urbans un mapa actualitzat per analitzar el nombre i localització de les existents, constatant la manca de papereres en diversos espais de la ciutat.
Els nous models de papereres serviran per ampliar-ne el número total, però també per anar substituint les malmeses, estarà adaptat per evitar que amb el vent es buidi la bossa, i també per evitar abocaments incívics de bosses d’escombraries a les papereres.
