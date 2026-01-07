Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incivisme

Veïns de Vilatenim denuncien la acumulació de brossa al voltant del camp de futbol del Figueres

Reclamen més control, neteja i conscienciació ciutadana

Redacció

Redacció

Figueres

Veïns de Vilatenim, especialment a l’entorn del camp de futbol de la UE Figueres i d’establiments de restauració com Burger King i KFC, denuncien una situació d’incivisme persistent.

Segons alerten, l’acumulació de brossa als voltants és constant, amb residus escampats que generen una imatge de degradació. Per això, els eïns reclamen més control, neteja i conscienciació ciutadana.

