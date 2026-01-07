Incivisme
Veïns de Vilatenim denuncien la acumulació de brossa al voltant del camp de futbol del Figueres
Reclamen més control, neteja i conscienciació ciutadana
Veïns de Vilatenim, especialment a l’entorn del camp de futbol de la UE Figueres i d’establiments de restauració com Burger King i KFC, denuncien una situació d’incivisme persistent.
Segons alerten, l’acumulació de brossa als voltants és constant, amb residus escampats que generen una imatge de degradació. Per això, els eïns reclamen més control, neteja i conscienciació ciutadana.
