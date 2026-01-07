Figueres
Jordi Masquef: "Qui vulgui viure al marge de la llei, a Figueres no hi té cabuda"
"L'ordre i la llei en aquesta ciutat són innegociables", va afirmar l’alcalde durant la presentació de la incorporació de dues pistoles Taser per combatre la inseguretat
Maria Garcia
La Guàrdia Urbana de Figueres ha incorporat dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat. Sis agents del cos han rebut la formació per utilitzar aquests dispositius. El passat divendres, en la presentació del nou equipament, el cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiañez, va destacar que són una eina policial que s’utilitzarà "en moments puntuals, davant de certes actuacions amb persones alterades o agitades". "L’objectiu és garantir la integritat física de la persona, dels ciutadans i dels agents", va recalcar. Els aparells van acompanyats d’una càmera personal que s’engegarà quan s’activi la pistola. L’alcalde, Jordi Masquef, va afegir que volen dotar el cos de més recursos materials i humans per millorar la convivència. "La llei i l’ordre són innegociables", va subratllar. "És un any clau en matèria de seguretat i el missatge que volem enviar és clar i diàfan: L’ordre i la llei en aquesta ciutat són innegociables i, per tant, no tolerarem ocupacions o conductes disruptives que afectin la bona convivència entre els veïns. Qui vulgui viure al marge de la llei, a Figueres no hi té cabuda", va deixar clar Masquef.
Les pistoles que ha incorporat la Guàrdia Urbana de Figueres són el model Taser-10, que permet fer cinc descàrregues seguides i arribar a una distància de quinze metres. El cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Lluís Lupiañez, va remarcar que són una eina policial "molt adient i molt efectiva" però que no substitueixen les armes reglamentàries. "Sempre buscarem el diàleg, la mediació i trobar una solució abans de fer ús d’aquests dispositius", va indicar. En aquest sentit, ha subratllat que es tracta de dotar de seguretat les actuacions policials que impliquin "persones alterades o agitades sense raó". "És una solució per a moments puntuals, per tal de garantir la integritat física de la persona alterada, dels ciutadans i dels agents, perquè desisteixi de la seva actitud", va remarcar.
Per a Lupiañez, les Taser són una eina "a cavall del bastó policial i l’arma de dotació", i creu que faran molt servei en una ciutat com Figueres. "Hi ha una població fluctuant molt important, també tenim moltes persones alterades, i cada vegada proliferen més els temes de salut mental. És una eina que ens permet donar resposta de manera immediata, no lesiva i d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat", va destacar.
Els aparells disposen d’una càmera personal que s’activa quan s’utilitza la Taser, i registra els 60 segons previs a l’actuació. "Aquestes gravacions ens donen una validesa i una seguretat jurídica que la nostra actuació compleix la normativa vigent", va afegir Lupiañez.
L’octubre del 2024 el ple municipal va aprovar una moció -amb el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP- per modernitzar els equips de defensa de la Guàrdia Urbana. El text incloïa la incorporació de les pistoles Taser i dels detectors de metalls. A més, a la sessió plenària del setembre d’aquest any, es va donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació del protocol per la correcta utilització de les pistoles Taser.
