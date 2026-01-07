Comerç
Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
L’Ajuntament ampliarà la qualificació d’àmbit de municipi turístic a tota la ciutat per evitar la fugida de clients que ara es desplacen a la Jonquera i incrementar l’activitat econòmica
Figueres afronta una de les etapes més crítiques del seu comerç local. La proximitat de la Jonquera, amb el seu gran centre comercial, ha provocat un fenomen preocupant: la fuga de consumidors locals i turistes cap a zones amb més oferta i preus competitius. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament de Figueres ha pres la decisió d’ampliar la qualificació d’àmbit de municipi turístic al conjunt de la ciutat, amb l’objectiu de poder competir amb la resta de municipis de la comarca i també de la demarcació de Girona que obren en diumenges i festius. La mesura també permetrà dinamitzar zones com l’eix de Vilatenim i reforçar l’atractiu cultural i comercial de la ciutat.
Aquesta ampliació busca retenir consumidors que fins ara es desplacen a la Jonquera, incrementar l’activitat econòmica i consolidar la ciutat com a destinació turística de compres. Abans d’impulsar-la i portar-la al plenari municipal, el que s’ha volgut és cercar el consens dels diversos actors implicats, redactant un document d’acord d’intencions que s’ha compartit amb Comerç Figueres, sindicats, associacions de consumidors i grups polítics.
"Hem de ser competitius perquè els diumenges i festius la gent de Figueres no se’n vagi a comprar fora"
Ara, un cop obtingut el suport i el consens, es procedirà a portar-ho al plenari municipal, previsiblement durant el mes de febrer. El regidor de Comerç de l’Ajuntament de Figueres, Manel Rodríguez, remarca que "hem de ser competitius i tenir les eines per poder competir amb la resta de municipis i que, en diumenges i festius, la gent de Figueres no se'n vagi a comprar a fora, però també, i molt important, que puguin venir a Figueres i que sigui un punt més de dinamització". Però, sobretot, "ho hem volgut fer des del consens previ i amb el suport majoritari dels sectors i actors implicats, que és la clau perquè funcioni", recalca el regidor.
Afavorir la promoció comercial i econòmica
Segons l’acord, aquestes mesures tenen un objectiu clar: afavorir la promoció comercial i econòmica de Figueres, alhora que asseguren la protecció laboral i fomenten la transparència en el seguiment dels resultats.
Per assegurar que l’ampliació beneficiï tant el comerç com els treballadors, l’Ajuntament ha signat una declaració de voluntats amb PIMEC, Comerç Figueres Associació, la Cambra de Comerç de Girona, UGT i la Unió de Consumidors de Catalunya. L’acord estableix que la prestació de serveis en diumenges i festius serà voluntària, amb compensació econòmica o en descans segons els convenis col·lectius, i amb garanties de descans de qualitat i menjar abonat si la jornada supera la meitat de les hores d’obertura de l’establiment. Mar Muntada, secretària general de FeSMC-UGT a les comarques gironines, explica que "l’ampliació no és només una qüestió d’horaris ja establerts des de Diumenge de Rams i fins al 31 de desembre, en la franja horària compresa entre les 7.00 i les 22.00 hores. És una mesura pensada per dinamitzar el comerç urbà, retenir consumidors i crear ocupació de qualitat".
"L'ampliació és una mesura pensada per dinamitzar el comerç urbà, retenir consumidors i crear ocupació de qualitat"
Prèviament, des del sindicat es va emetre un informe favorable a la petició de l’Ajuntament: "Figueres presenta una estructura econòmica clarament terciaritzada, amb un pes rellevant del comerç i l’hostaleria en la generació d’ocupació. La saturació de locals comercials en zones turístiques, com l’eix de Vilatenim, feia recomanable l’ampliació, ja que permetrà la implantació de nous negocis i evitar la fugida de consumidors cap a altres municipis".
Segons Muntada, "l’ampliació busca també protegir els drets dels treballadors. Garantir la voluntarietat i la compensació és fonamental perquè aquesta iniciativa tingui un impacte positiu real en l’ocupació i la qualitat laboral". Un dels pilars de l’acord és la creació i millora de l’ocupació. Les parts signants coincideixen que l’ampliació suposarà noves contractacions i permetrà als treballadors amb contractes parcials accedir preferentment a jornades completes. L’Ajuntament recollirà dades sobre la generació d’ocupació i la millora de les condicions laborals derivades de la mesura. Actualment, el procediment es troba pendent de resolució per part de la Generalitat.
Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: "Cal obrir diumenges per competir amb la Jonquera i la Roca Village"
L'ampliació de Figueres com a municipi turístic contribuirà a reforçar l'atractiu comercial i turístic de la ciutat, especialment pel potencial d'afluència de turisme costaner i francès. El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, explica que "és positiu per Figueres que les grans superfícies i el comerç de la ciutat puguin obrir els diumenges. Això afavorirà que la gent es quedi a la ciutat i no marxi fora. Fins ara, només el centre històric era considerat zona turística, però no ha acabat de funcionar. Si s'amplia la zona turística fins al camp de futbol, les empreses podran obrir també diumenges i festius, cosa que pot beneficiar tot el teixit comercial".
Carbó afegeix que "des de l'entitat vam impulsar la petició perquè, si no s'amplia la zona turística, estem en desavantatge. A menys de 20 km al voltant de Figueres hi ha municipis costaners que poden obrir en diumenges i festius, mentre que nosaltres no. Al final, molta gent marxa als centres comercials com la Jonquera o la Roca Village. El Gran Jonquera, per exemple, ha jugat bé les seves cartes i ja obre diumenges i festius".
Carbó insisteix en el fet que "el centre hauria de quedar totalment per a vianants, amb aparcaments dissuasius perquè la gent hi accedeixi caminant. Si les botigues del centre volen sobreviure, han de ser més professionals i oferir productes més artesanals, perquè en qüestió de preus, els centres comercials ja han guanyat".
Segons Carbó, les botigues del centre no poden competir en preu i volum amb els grans centres comercials i han d'oferir productes més artesanals, únics i de qualitat, com fan altres ciutats europees amb una idiosincràsia similar a la de Figueres. La clau és la diferenciació, remarca.
Comerç Figueres aposta per formar els seus associats per ser més competitius i professionals. Defensen dinamitzar el centre amb activitats cada cap de setmana per atraure gent i oferir una experiència que els centres comercials no poden donar. Alerten que la pressió comercial dels voltants ha provocat el tancament de locals i la pèrdua de marques de referència, com ha passat també en altres ciutats com Granollers.
