Nit de Reis
VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026
Enguany s'estrenen dues carrosses i es compta amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten
La Cavalcada de Reis 2026 de Figueres arriba amb novetats: estrenarà dues noves carrosses i comptarà amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut.
Horaris i recorregut
La comitiva iniciarà la desfilada a les 19 hores des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual:
- Carrer Borrassà
- Creu de la Mà
- Carrer Nou
- Plaça Ernest Vila
- Carrer Castelló
- Plaça del Gra
- Carrer Rutlla
- Carrer d’en Blanch
- Carrer Camaño
- Rambla
- Carrer Girona
- Plaça de l'Ajuntament
A la part alta de la Rambla, on arribaran a partir de les 20.15 hores, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial. Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens serà el Centre de Lleure El Dofí, que serà rebut a l’Ajuntament en un acte especial.
Una cavalcada inclusiva
Un any més, la Cavalcada manté l’aposta inclusiva amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra
