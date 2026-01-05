Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi EmpuriabravaCavalcades EmpordàCavalcada Figueres
instagramlinkedin

Nit de Reis

VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026

Enguany s'estrenen dues carrosses i es compta amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten

Cavalcada de Reis de Figueres 2026

Redacció

Redacció

Figueres

La Cavalcada de Reis 2026 de Figueres arriba amb novetats: estrenarà dues noves carrosses i comptarà amb la participació de més de 300 figurants que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut.

Horaris i recorregut

La comitiva iniciarà la desfilada a les 19 hores des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual:

  • Carrer Borrassà
  • Creu de la Mà
  • Carrer Nou
  • Plaça Ernest Vila
  • Carrer Castelló
  • Plaça del Gra
  • Carrer Rutlla
  • Carrer d’en Blanch
  • Carrer Camaño
  • Rambla
  • Carrer Girona
  • Plaça de l'Ajuntament

A la part alta de la Rambla, on arribaran a partir de les 20.15 hores, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial. Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens serà el Centre de Lleure El Dofí, que serà rebut a l’Ajuntament en un acte especial.

La cavalcada de Reis a Figueres el 2025

La Cavalcada de Reis a Figueres del 2025. / Ajuntament de Figueres

Una cavalcada inclusiva

Un any més, la Cavalcada manté l’aposta inclusiva amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
  2. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
  3. Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
  4. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  5. Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
  6. Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
  7. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  8. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”

VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026

VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026

El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants

El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

La DO Empordà critica que el brindis de les campanades de TV3 es fes amb cervesa i no amb vi o cava

La DO Empordà critica que el brindis de les campanades de TV3 es fes amb cervesa i no amb vi o cava

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides

La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides

La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”

La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”
Tracking Pixel Contents