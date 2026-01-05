Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nit de Reis 2026

La màgia dels Reis Mags envaeix Figueres amb una gran comitiva i dues carrosses noves

La Cavalcada ha comptat amb 300 figurants que han repartit 800 quilos de caramels tous i sense gluten

Redacció

Redacció

Figueres

Els carrers de Figueres s'han omplert de màgia i il·lusió aquest dilluns gràcies a l'arribada dels Reis d’Orient, que han visitat la ciutat acompanyats d’una nombrosa comitiva de patges, fades, carboners, acròbates i carters reials, entre altres. Un reguitzell de personatges que han desfilat ben acompanyats d’una desena de carrosses, dues de les quals s’estrenaven enguany: l’Estel Màgic i el Magatzem de Cartes.

L’arribada de Ses Majestats enguany ha comptat amb la participació de més de 300 figurants, que han repartit 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut. Una rua que ha començat al carrer Borrassà fins a la Rambla, en un recorregut que ha passat pels carrers més cèntrics de la ciutat. Després de travessar a peu el passeig neuràlgic de Figueres, els Reis Mags han enfilat el carrer Girona fins a la plaça de l’Ajuntament, on, des del balcó consistorial, Melcior, Gaspar i Baltasar s’han dirigit als més petits, encomanant-los dues missions: que es portin bé i que vagin a dormir ben d’hora.

Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens ha estat el Centre de Lleure El Dofí, que ha estat rebut a l’Ajuntament en un acte especial.

Un any més, la Cavalcada ha estat inclusiva, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra.

