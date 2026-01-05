Nit de Reis 2026
La màgia dels Reis Mags envaeix Figueres amb una gran comitiva i dues carrosses noves
La Cavalcada ha comptat amb 300 figurants que han repartit 800 quilos de caramels tous i sense gluten
Els carrers de Figueres s'han omplert de màgia i il·lusió aquest dilluns gràcies a l'arribada dels Reis d’Orient, que han visitat la ciutat acompanyats d’una nombrosa comitiva de patges, fades, carboners, acròbates i carters reials, entre altres. Un reguitzell de personatges que han desfilat ben acompanyats d’una desena de carrosses, dues de les quals s’estrenaven enguany: l’Estel Màgic i el Magatzem de Cartes.
L’arribada de Ses Majestats enguany ha comptat amb la participació de més de 300 figurants, que han repartit 800 quilos de caramels tous i sense gluten durant el recorregut. Una rua que ha començat al carrer Borrassà fins a la Rambla, en un recorregut que ha passat pels carrers més cèntrics de la ciutat. Després de travessar a peu el passeig neuràlgic de Figueres, els Reis Mags han enfilat el carrer Girona fins a la plaça de l’Ajuntament, on, des del balcó consistorial, Melcior, Gaspar i Baltasar s’han dirigit als més petits, encomanant-los dues missions: que es portin bé i que vagin a dormir ben d’hora.
Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens ha estat el Centre de Lleure El Dofí, que ha estat rebut a l’Ajuntament en un acte especial.
Un any més, la Cavalcada ha estat inclusiva, amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra.
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”