Reis 2026
El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants
Tots els participants s'han endut un regal i els premiats, a més, han rebut material per fer manualitats
El Teatre Municipal El Jardí ha acollit el tradicional concurs de fanalets de Figueres aquest dilluns a la tarda. Hi han participat 60 nens i nenes des d’I1 fins a 6è de Primària i s'han repartit 12 premis. El jurat ha destacat que el nivell ha estat molt alt.
Els premis, per partida dobla, han estat els següents: primer premi per a Andreu Pujol (camell) i Gabriel Felix (ampolla Rei Baltasar); segon premi per a Roger Ferrer (rellotge de la Rambla) i Nora Poch (paraigua); i tercer premi per a Alexandra Vaquero (origami) i Martina Muñoz (arbre de la Rambla i Dalí).
També hi ha hagut categories especials: als fanalets més figuerencs, per a Pau López (Monument a Francesc Pujols) i Íria Rodríguez (carrossa de Reis); als fanalets més sostenibles, per a Rayan Ibáñez (fanalet de fulles) i Elsa Regalón (capsa Panettone amb taps); i als fanalets més ben explicats, per a Maria Larios (pessebre dins capsa de mona) i Joan Fàbrega (L'ull del temps, joia de Dalí).
Tots els participants s'han endut un regal i els premiats, a més, han rebut material per fer manualitats. Al matí, els treballs s'havien presentat davant el jurat i a la tarda s'han proclamat els guanyadors amb la presència de Ses Majestats els Reis d’Orient.
El concurs de fanalets de Figueres és centenari, ja que es va iniciar el 1921.
