Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi EmpuriabravaCavalcades EmpordàCavalcada Figueres
instagramlinkedin

Reis 2026

El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants

Tots els participants s'han endut un regal i els premiats, a més, han rebut material per fer manualitats

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

Veure Galeria

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026 / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

El Teatre Municipal El Jardí ha acollit el tradicional concurs de fanalets de Figueres aquest dilluns a la tarda. Hi han participat 60 nens i nenes des d’I1 fins a 6è de Primària i s'han repartit 12 premis. El jurat ha destacat que el nivell ha estat molt alt.

Els premis, per partida dobla, han estat els següents: primer premi per a Andreu Pujol (camell) i Gabriel Felix (ampolla Rei Baltasar); segon premi per a Roger Ferrer (rellotge de la Rambla) i Nora Poch (paraigua); i tercer premi per a Alexandra Vaquero (origami) i Martina Muñoz (arbre de la Rambla i Dalí).

També hi ha hagut categories especials: als fanalets més figuerencs, per a Pau López (Monument a Francesc Pujols) i Íria Rodríguez (carrossa de Reis); als fanalets més sostenibles, per a Rayan Ibáñez (fanalet de fulles) i Elsa Regalón (capsa Panettone amb taps); i als fanalets més ben explicats, per a Maria Larios (pessebre dins capsa de mona) i Joan Fàbrega (L'ull del temps, joia de Dalí).

Tots els participants s'han endut un regal i els premiats, a més, han rebut material per fer manualitats. Al matí, els treballs s'havien presentat davant el jurat i a la tarda s'han proclamat els guanyadors amb la presència de Ses Majestats els Reis d’Orient.

El concurs de fanalets de Figueres és centenari, ja que es va iniciar el 1921.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
  2. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
  3. Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
  4. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  5. Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
  6. Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
  7. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  8. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”

VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026

VÍDEO | Segueix en directe la Cavalcada de Reis de Figueres 2026

El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants

El concurs de fanalets de Figueres reparteix 12 premis entre 60 participants

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

Les imatges del concurs de fanalets de Figueres 2026

La DO Empordà critica que el brindis de les campanades de TV3 es fes amb cervesa i no amb vi o cava

La DO Empordà critica que el brindis de les campanades de TV3 es fes amb cervesa i no amb vi o cava

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides

La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides

La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”

La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”
Tracking Pixel Contents