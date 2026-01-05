Concentració
La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”
Una cinquantena de persones es van concentrar aquest diumenge a la tarda al centre de la ciutat
Una cinquantena de persones es van concentrar aquest diumenge a Figueres per celebrar la detenció de Nicolás Maduro i l’alliberació de Veneçuela. Amb pancartes amb lemes com “El dictador ha caigut, el poble ha vençut” i “Des de Figueres, democràcia per a Veneçuela”, la concentració va començar pels volts de les cinc de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, on també es va cantar l’Himne de Veneçuela.
Més tard, la concentració va baixar pel carrer Girona i va finalitzar a la Rambla. Durant el recorregut, es van sentir clams com “Que li caigui la perpètua a Maduro” i “S’ha acabat la impunitat”.
Cal recordar que aquest dissabte el president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar una operació militar a Veneçuela que va culminar amb la captura de Nicolás Maduro i el seu trasllat als EUA, on es troba retingut al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a Nova York. Està previst que Maduro comparegui davant la justícia nord-americana per càrrecs vinculats al narcotràfic (narco-terrorisme), acusacions que el veneçolà rebutja.
El moviment ha obert una crisi internacional perquè diversos governs —entre ells Espanya— han denunciat que la intervenció podria vulnerar el dret internacional, mentre a Veneçuela s’ha anunciat que la vicepresidenta Delcy Rodríguez assumeix el comandament de manera provisional. Paral·lelament, a l’exterior hi ha hagut reaccions oposades, amb celebracions de comunitats veneçolanes contràries a Maduro —com és el cas de Figueres— i protestes contra l’acció dels EUA.
