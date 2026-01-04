Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Capgrossos xefs DisfrutarDarnius-BoadellaComerços centenaris EmpordàPeralada Mas MarcèQuines Alt Empordà
instagramlinkedin

Nit de Reis

Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris

Un anys més, es manté l’aposta inclusiva, amb una grada adaptada per persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial

La Cavalcada acabarà, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament.

La Cavalcada acabarà, com sempre, a la plaça de l'Ajuntament. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

La Cavalcada de Reis 2026, a Figueres, promet ser espectacular. S’estrenen dues noves carrosses, de manera que podreu veure desfilar un total de 10 carrosses i més de 300 figurants, que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten perquè la màgia de la Nit de Reis us acompanyi durant tot el recorregut.

La cavalcada de Reis a Figueres el 2025

La Cavalcada de Reis de Figueres de l'any passat. / Ajuntament de Figueres

Horaris, recorregut i especificacions

La comitiva iniciarà la desfilada a les 19 h des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual:

  • Carrer Borrassà
  • Creu de la Mà
  • Carrer Nou
  • Plaça Ernest Vila
  • Carrer Castelló
  • Plaça del Gra
  • Carrer Rutlla
  • Carrer d’en Blanch
  • Carrer Camaño
  • Rambla
  • Carrer Girona
  • Plaça de l'Ajuntament

A la part alta de la Rambla, on arribaran a partir de les 20.15 h, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial. Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens serà el Centre de Lleure El Dofí, que serà rebut a l’Ajuntament en un acte especial.

La Cavalcada de Reis de Figueres 2025.

Els Reis passejaran a peu per la Rambla. / Ajuntament de Figueres

Una Cavalcada inclusiva

Un any més, la Cavalcada manté l’aposta inclusiva amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra

Notícies relacionades i més

No t’ho perdis! Porta el fanalet, prepara la carta i vine a donar la benvinguda als Reis Mags a Figueres el 5 de gener. També podràs seguir la Cavalcada en directe per YouTube i Empordà TV.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
  2. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  3. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  4. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  5. MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
  6. Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
  7. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
  8. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”

Oriol Junqueras: “Em reuniré amb Sánchez el 8 de gener per desbloquejar el model de finançament”

Oriol Junqueras: “Em reuniré amb Sánchez el 8 de gener per desbloquejar el model de finançament”

Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris

Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris

EN IMATGES | Els àngels tornen a vèncer els dimonis en la darrera representació de la temporada dels Pastorets de Figueres

EN IMATGES | Els àngels tornen a vèncer els dimonis en la darrera representació de la temporada dels Pastorets de Figueres

L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició de Veneçuela que insinua rebel·lar-se

L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició de Veneçuela que insinua rebel·lar-se

Els pastissers preveuen vendre un milió de tortells de Reis i incorporen la iniciativa solidària 'Enguany paga el Rei'

Els pastissers preveuen vendre un milió de tortells de Reis i incorporen la iniciativa solidària 'Enguany paga el Rei'

L'atur se situa com el principal problema dels catalans en la meitat dels anys del primer quart de segle

L'atur se situa com el principal problema dels catalans en la meitat dels anys del primer quart de segle

Els mecànics gironins alerten de la falta de relleu generacional tot i l'increment de feina que tenen als tallers

Els mecànics gironins alerten de la falta de relleu generacional tot i l'increment de feina que tenen als tallers

Les primeres víctimes identificades a Suïssa tenen entre 16 i 21 anys

Les primeres víctimes identificades a Suïssa tenen entre 16 i 21 anys
Tracking Pixel Contents