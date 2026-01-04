Nit de Reis
Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
Un anys més, es manté l’aposta inclusiva, amb una grada adaptada per persones amb diversitat funcional i una zona de baixa intensitat sensorial
La Cavalcada de Reis 2026, a Figueres, promet ser espectacular. S’estrenen dues noves carrosses, de manera que podreu veure desfilar un total de 10 carrosses i més de 300 figurants, que repartiran 800 quilos de caramels tous i sense gluten perquè la màgia de la Nit de Reis us acompanyi durant tot el recorregut.
Horaris, recorregut i especificacions
La comitiva iniciarà la desfilada a les 19 h des del carrer Borrassà, i seguirà el recorregut habitual:
- Carrer Borrassà
- Creu de la Mà
- Carrer Nou
- Plaça Ernest Vila
- Carrer Castelló
- Plaça del Gra
- Carrer Rutlla
- Carrer d’en Blanch
- Carrer Camaño
- Rambla
- Carrer Girona
- Plaça de l'Ajuntament
A la part alta de la Rambla, on arribaran a partir de les 20.15 h, els Tres Reis baixaran de les carrosses i faran l’últim tram a peu fins al carrer Girona i la plaça de l’Ajuntament, on rebran la clau de la ciutat i saludaran els infants des del balcó consistorial. Aquest any, l’entitat social convidada a la recepció de Ses Majestats al Saló de Plens serà el Centre de Lleure El Dofí, que serà rebut a l’Ajuntament en un acte especial.
Una Cavalcada inclusiva
Un any més, la Cavalcada manté l’aposta inclusiva amb una grada adaptada per a persones amb diversitat funcional a la Rambla i la zona de baixa intensitat sensorial a la plaça del Gra
No t’ho perdis! Porta el fanalet, prepara la carta i vine a donar la benvinguda als Reis Mags a Figueres el 5 de gener. També podràs seguir la Cavalcada en directe per YouTube i Empordà TV.
