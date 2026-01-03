Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres

Ni el conductor ni el vehicle han patit danys després de patir l'accident a l'N-IIa

L'autobús accidentat aquest divendres a la tarda a Figueres.

L'autobús accidentat aquest divendres a la tarda a Figueres. / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Figueres

Els Bombers de la Generalitat van rescatar el conductor d'un autobús aquest divendres a la tarda que estava a punt de caure amb el vehicle per un talús a Figueres. El bus va sortir-se de la via a l'N-IIa i va quedar en una posició inestable, al límit de bolcar. Després d’estabilitzar i assegurar l’autobús, els Bombers van ajudar el conductor a sortir-ne.

Ni el vehicle ni el conductor van patir danys, i un cop assegurat, l’autobús va poder continuar el seu trajecte.

