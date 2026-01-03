Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Capgrossos xefs DisfrutarDarnius-BoadellaComerços centenaris EmpordàPeralada Mas MarcèQuines Alt Empordà
instagramlinkedin

Reis 2026

Centenars d'infants de Figueres entreguen les seves cartes als carters reials

La Casa Vila Moner, la plaça de l’Església i el Casino Menestral s’han omplert de màgia amb l’arribada dels patges dels Reis d’Orient

EN IMATGES | Centenars d’infants de Figueres entreguen les seves cartes als carters reials

EN IMATGES | Centenars d’infants de Figueres entreguen les seves cartes als carters reials

Veure Galeria

EN IMATGES | Centenars d’infants de Figueres entreguen les seves cartes als carters reials / JORDI CALLOL

Jordi Callol

Jordi Callol

Figueres

Quan queden pocs dies per a l’arribada dels Reis d’Orient, els seus emissaris ja s’han deixat veure per Figueres. Aquest divendres, 2 de gener, els ajudants de Ses Majestats es van desplegar per la ciutat amb fins a tres punts de recollida de cartes.

A la Casa Vila Moner, un edifici inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, EMPORDÀ i Comerç Figueres van donar la benvinguda a un grup de patges que van recollir les cartes dels més menuts. A més, a la plaça del Doctor Ernest Vila s’hi va dur a terme un taller de fanalets. Les fotografies preses amb aquests carters es publicaran a l’edició impresa de dimarts vinent, 6 de gener.

Paral·lelament, a la plaça de l’Església, l’Ajuntament de Figueres hi va instal·lar un campament reial, on la mainada va poder veure desenes de paquets de regal, alguns elements de la cavalcada (com les bicicletes dels bicivoladors o els sacs de carbó) i entrar a les tendes dels ajudants de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Per acabar, el Casino Menestral Figuerenc també va comptar amb el seu carter reial a la seu històrica del carrer Ample. Allà, nens i nenes van ser rebuts per una colla de patges, com l’escrivà, la carbonera, el patge dels xumets o els xocolaters.

La il·lusió continuarà aquest dissabte 3 de gener amb la rebuda dels carters reials per part de l’alcalde Jordi Masquef a la Casa Natal de Salvador Dalí i amb la reobertura del campament reial. Així mateix, la màgia arribarà al seu punt àlgid el dilluns 5 de gener, a les set de la tarda, amb la Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient. El seguici mantindrà el recorregut de l’any anterior, començant al carrer Borrassà i acabant a l’Ajuntament, i comptarà amb més de 300 figurants, 10 carrosses i el repartiment de 800 kg de caramels.

TEMES

  1. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
  2. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  3. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  4. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  5. VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
  6. Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà
  7. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
  8. Publiquen un llibre sobre l'arquitectura medieval d'una quinzena de pobles de l'Empordà i el Gironès

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país

Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"

Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"

L'increment de la soledat no volguda al Baix Empordà provoca desigualtats entre la gent gran en funció del poble on viu

L'increment de la soledat no volguda al Baix Empordà provoca desigualtats entre la gent gran en funció del poble on viu

MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà

MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El sector de la joguina reviu el 2025 i experimenta un "moment d'or" en la venda de jocs de taula

El sector de la joguina reviu el 2025 i experimenta un "moment d'or" en la venda de jocs de taula

Un veí de Blanes afronta 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a Internet i aconseguir imatges pornogràfiques

Un veí de Blanes afronta 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a Internet i aconseguir imatges pornogràfiques
Tracking Pixel Contents