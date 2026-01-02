Seguretat
La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat: "La llei i l'ordre són innegociables"
Sis agents del cos han rebut la formació per utilitzar els dispositius, que permet fer cinc descàrregues seguides i arribar a una distància de quinze metres
Maria Garcia
La Guàrdia Urbana de Figueres ha incorporat dues pistoles Taser per lluitar contra la inseguretat. En els últims mesos, sis agents del cos han rebut la formació necessària per poder-les utilitzar. El cap de la Guàrdia Urbana, Lluís Lupiáñez, ha destacat que són una eina policial que s'utilitzarà "en moments puntuals, davant de certes actuacions amb persones alterades o agitades". "L'objectiu és garantir la integritat física de la persona, dels ciutadans i dels agents", ha recalcat. Els aparells van acompanyats d'una càmera personal que s'engegarà quan s'activi la pistola. L'alcalde, Jordi Masquef, ha afegit que volen dotar el cos de més recursos materials i humans per millorar la convivència. "La llei i l'ordre són innegociables", ha subratllat.
Les pistoles que ha incorporat la Guàrdia Urbana de Figueres són el model Taser-10, que permet fer cinc descàrregues seguides i arribar a una distància de quinze metres.
El cap de la Guàrdia Urbana de Figueres ha remarcat que són una eina policial "molt adient i molt efectiva" però que no substitueixen les armes reglamentàries. "Sempre buscarem el diàleg, la mediació i trobar una solució abans de fer ús d'aquests dispositius", ha indicat.
En aquest sentit, ha subratllat que es tracta de dotar de seguretat les actuacions policials que impliquin "persones alterades o agitades sense raó". "És una solució per a moments puntuals, per tal de garantir la integritat física de la persona alterada, dels ciutadans i dels agents, perquè desisteixi de la seva actitud", ha remarcat.
Per a Lupiáñez, les Taser són una eina "a cavall del bastó policial i l'arma de dotació", i creu que faran molt servei en una ciutat com Figueres. "Hi ha una població fluctuant molt important, també tenim moltes persones alterades, i cada vegada proliferen més els temes de salut mental. És una eina que ens permet donar resposta de manera immediata, no lesiva i d'acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat", ha destacat.
Els aparells disposen d'una càmera personal que s'activa quan s'utilitza la Taser, i registra els 60 segons previs a l'actuació. "Aquestes gravacions ens donen una validesa i una seguretat jurídica que la nostra actuació compleix la normativa vigent", ha afegit Lupiáñez.
L'octubre del 2024 el ple municipal va aprovar una moció -amb el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP- per modernitzar els equips de defensa de la Guàrdia Urbana. El text incloïa la incorporació de les pistoles Taser i dels detectors de metalls. A més, a la sessió plenària del setembre d'aquest any, es va donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació del protocol per la correcta utilització de les pistoles Taser.
"Un any clau en matèria de seguretat"
Per la seva banda, l'alcalde, Jordi Masquef, ha destacat que amb aquest reforç material es vol dotar la Guàrdia Urbana de més mitjans per tal de "fer una ciutat molt més segura". De fet, Masquef també ha recordat que aquest 2026 estan previstes més mesures. Entre altres, s'instal·laran càmeres lectores de matrícula als principals accessos rodats de la ciutat, es col·locaran dispositius de videovigilància al centre de Figueres i obriran també una oficina antiocupacions.
En aquest sentit, Masquef ha assegurat que el 2026 "és un any clau en matèria de seguretat i el missatge que volem enviar és clar i diàfan: l'ordre i la llei en aquesta ciutat són innegociables i, per tant, no tolerarem ocupacions o conductes disruptives que afectin la bona convivència entre els veïns. Qui vulgui viure al marge de la llei, a Figueres no hi té cabuda".
