Successos
VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
Una de les víctimes, que presentava cremades importants a la cara, ha estat traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron
Els fets han ocorregut aquest dimecres a la matinada
Sis persones han resultat ferides i set han hagut de ser evacuades aquest dimecres a la matinada a causa d’un incendi declarat en un edifici del carrer Tapis, número 53, de Figueres. Una de les víctimes, que presentava cremades importants a la cara, ha estat traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron, a Barcelona, segons han informat fonts municipals.
La resta dels cinc ferits han estat atesos i derivats a l’Hospital de Figueres per inhalació de fum. Entre aquests, una persona també ha patit una fractura a la cama després de saltar del quart al tercer pis per intentar escapar del foc.
Segons les primeres informacions, els ferits provenen de dos habitatges diferents situats al tercer i quart pis. Les causes del foc encara es desconeixen.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, dues ambulàncies i efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. L’incendi ha estat apagat i el carrer ja ha quedat reobert al trànsit.
No hi ha perill en el primer i segon pis
L’arquitecte municipal ha fet una valoració de l’edifici, i ha indicat que no hi ha perill pels veïns del primer i segon pis, que havien estat evacuats preventivament i que ja han pogut tornar als seus domicilis. En canvi, a la resta a la resta de l’edifici encara no s’hi pot accedir.
